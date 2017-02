La Berlinale s’est ouverte sur une évocation sensible du génocide tzigane.

Quand on pense à Django Reinhardt, on pense évidemment au génial jazzman manouche, à ce musicien hors pair qui faisait courir ses doigts à une vitesse folle le long du manche de sa guitare malgré son handicap à la main gauche. Mais jeudi soir, le 67e Festival du film de Berlin s’est ouvert, avec « Django », sur une toute autre image...

En juin 1943, dans une forêt des Ardennes, un camp tzigane est attaqué par des soldats allemands, qui tirent à vue, tuant notamment un vieux chanteur aveugle. Ce n’est qu’ensuite que l’on découvre Django, déboulant totalement saoul sur scène. Mais une fois assis avec sa guitare, il retrouve toute sa maestria pour divertir Parisiens aisés et officiers allemands, qui l’applaudissent à tout rompre…

Protégé par les Allemands en raison de son talent, Django ne se sent pas concerné par cette guerre de « gadjos »; lui se contente de jouer de la musique pour qui veut bien l’écouter. Il tique bien un peu face aux exigences des autorités allemandes: pas de blues, pas plus de 20% de swing par concert, les solos ne peuvent pas dépasser plus de quelques secondes et pas question de lever le pied du sol! Mais à mesure que la machine de guerre nazie se resserre sur la communauté gitane, Django est contraint d’ouvrir les yeux et de prendre conscience de l’horreur qui s’annonce.

Pas le bio pic attendu

Pour son premier film en tant que réalisateur, le Français Etienne Comar ne signe pas la biographie attendue de Django Reinhardt. Son point de vue est très clairement affiché: le film se concentre uniquement sur quelques mois de 1943. Quand Django renonce à une tournée que l’on promet triomphale en Allemagne sous bonne garde de la propagande nazie pour fuir incognito vers Thonon-les-Bains avec sa mère et sa femme, dans l’espoir de passer en Suisse, juste de l’autre côté du Léman…

Scénariste et producteur de Xavier Beauvois (sur le magnifique « Des hommes et des dieux » et sur « La rançon de la gloire ») mais aussi producteur d’Abderrahmane Sissako sur « Timbuktu », Etienne Comar signe un film profond, fort tout en restant toujours pudique… A travers le personnage de Django Reinhardt, c’est en effet, en creux, le génocide de la communauté tzigane par les Nazis dont il est question.

Reda Kateb au sommet

La force de « Django » est de parvenir à aborder cette question par le truchement de la musique. Sur la scène du Hot Club de France, dans les bars de Thonon, devant une roulotte avec sa famille manouche… Django joue tout le temps. Et de façon très intelligente, Comar fait évoluer la tonalité de son film en l’accordant aux notes du guitariste français né à Liberchies en Belgique en 1910 et mort en 1953.

Si le film s’ouvre sur le roi du swing parisien, il évolue vers quelques chose de plus mélancolique, pour se clore sur le « Requiem pour mes frères tziganes » pour orgue, orchestre et choeur. Jouée une seule fois à la Libération, cette messe funèbre dont la partition est aujourd’hui perdue est dédiée par Reinhardt à tous les tziganes massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pour incarner cet artiste rattrapé par l’Histoire, Etienne Comar a eu l’excellente idée de faire appel à Reda Kateb. Que ce soit derrière la guitare, dans les scènes intimes ou dramatiques, l’acteur est une nouvelle fois épatant. Trouvant toujours le bon registre sans avoir besoin de forcer le trait, il est impressionnant de justesse. On espère que ce grand rôle lui apportera enfin la reconnaissance du grand public qu’il mérite.

CHIFFRE

220000

Tziganes massacrés

Selon les estimations, entre 195800 et 240150 tziganes ont été tués pendant le génocide tsigane commis par les nazis entre 1939 et 1945.