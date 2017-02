Une flânerie dans les rues de Paris ou d’ailleurs, un être qui se confie face caméra. Le dispositif, d’une belle simplicité, fait émerger une pensée charpentée, argumentée. Considérés comme des minorités visibles alors que la plupart sont nés ou ont toujours vécu en France, des jeunes, seuls ou en duo, évoquent les questions qui bousculent leur quotidien. De la mémoire coloniale à la question des ghettos, en passant par la littérature, la politique, l’appartenance ethnique, la musique, le sentiment de communauté, les origines mixées…

Relier des histoires de vie

Chacun s’exprime avec une étonnante facilité, une grande lucidité et une belle liberté, donnant au travail documentaire de Cecile Emeke une pertinence et un statut "patrimonial" inédits.

Strolling *** offre un patchwork étonnant et juste de l’identité noire en Europe en 2016. Une identité vécue comme "invisible" ou rarement prise en compte par les médias traditionnels alors même que ceux qui en sont porteurs se sentent tenus à l’écart du reste de la société (dans leurs rapports quotidiens avec la police, dans la recherche d’emploi ou de logement) en raison de cette particularité, de cette différence. Être à la fois visibles et invisibles, selon les cas, est le premier paradoxe qui soude cette parole qu’elle s’exprime à Paris, Londres ou Barcelone.

Le but est de relier des histoires de vie : celles de la diaspora noire éparpillée à travers le monde, constate l’un des participants. "Pourquoi existe-t-il une communauténoire si organisée et si réactive aux États-Unis et en Grande-Bretagne et pas en France, où la communauté ne manque pourtant pas de représentants ?" s’interroge cette jeune Parisienne d’origine antillaise.

L’idée de cette série documentaire est d’offrir aux personnes issues de la diaspora africaine un terrain d’écoute et de reconnaissance de leurs expériences particulières. Et, au-delà, de permettre aussi à la société d’entendre ces voix à la fois si proches et riches d’un regard décentré, en partie extérieur. Grâce à leur vécu biculturel mais aussi à leurs voyages ou leurs expériences plurielles, tous ces "témoins" permettent de décrypter la société et de pointer ses ressorts et ses blocages. De manière plus ancrée, riche et surtout objective que les reportages réalisés par les rédactions françaises "classiques".

Le but de "Strolling", précise Cecile Emeke, est de permettre à chacun de ces anonymes de "reprendre le contrôle et de raconter leurs vies telles qu’elles sont et pas telles qu’elles sont imaginées par autrui, en ayant pour objectif le meilleur intérêt de chacun".