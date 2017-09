En hiver, au bord d’un étang, les arbres sont nus, enfin presque, couverts d’une pellicule de neige. D’un angle, un tronc couché n’a pas fière allure. Mais d’un autre point de vue, avec son reflet dans l’eau, on dirait un dinosaure. Au départ d’un plan banal qui succède à un autre, puis à un troisième, on sent l’écran se charger d’une puissance de fiction, de métaphore. Objectivement, on observe la beauté du cadre, subjectivement on sent la puissance d’un artiste se déployant à travers la mise en scène.

Ces arbres, Aliocha les voit tous les jours, en allant et en revenant de l’école. Il les regarde souvent, joue parfois avec eux. Et puis, il rentre chez lui.

Chez lui, pour combien de temps encore ? Des gens visitent son appartement et parfois déboulent dans sa chambre. Ses parents divorcent dans un climat de haute tension.

En fait, il est le dernier problème à régler. Sa mère n’en veut pas. Son père n’en veut pas, non plus. Sa grand-mère n’en voudra pas. C’est alors qu’arrive un plan qu’on n’oubliera jamais. C’est pourtant un moment de pause. La discussion vient de s’arrêter car la mère a pris la direction des toilettes, la caméra la suit jusqu’à la cuvette, son regard est indécent alors elle panote et découvre planqué dans l’ombre, le gamin. Son visage est dévasté par les horreurs qu’il vient d’entendre. C’est le cri de Munch, vivant et terrifiant. On ne verra plus l’enfant de tout le film, mais la puissance de ce plan le rend omniprésent.

Quelques jours plus tard, l’école se manifeste, inquiète de l’absence d’Aliocha depuis 48 heures. Ses parents, trop occupés ailleurs, ne s’étaient pas aperçus de sa disparition. La police est prévenue. Un film stressant, scotchant, commence, mais on ne peut le qualifier de thriller car son cœur n’est pas le suspense. Le cœur est bergmanien. Il observe ces parents qui, au début, ne sont pas loin de penser : déjà qu’on ne sait pas quoi faire, voilà qu’il nous emmerde avec une fugue ! Le cœur du film n’est pas "va-t-on retrouver le gamin ?" mais "comment un père, une mère, peuvent-ils en arriver ce sentiment-là ?"

Quand on fait la connaissance de la grand-mère, on comprend un peu mieux pourquoi. Comment pourrait-on donner ce qu’on n’a pas reçu ? Elle n’a pas reçu d’amour de sa mère, peut-elle en donner à son fils ?

Quand cette mère fait son jogging dans un training marqué Russia en gros caractères, le film prend automatiquement une dimension métaphorique à la mesure du pays entier. "Faute d’amour" est aussi un scanner de la Russie contemporaine, plus précisément de sa classe moyenne aisée. Où vivent-ils ? Comment vivent-ils ? Dans la cour d’école, les petits Moscovites ne sont pas bien différents des petits Bruxellois. La mère d’Aliocha a les yeux vissés en permanence sur son portable et son père trouille que son patron ultra-orthodoxe apprenne son divorce car c’est le C4 dans l’heure.

Car si l’Eglise est toute puissante, la police est plutôt impuissante. Elle ne s’en cache pas. Elle s’en remet aux statistiques : un fugueur réapparaît après 8-10 jours. Sinon, mieux vaut s’adresser au child focus local.

On découvre alors une organisation privée, pour le coup très organisée. Elle est composée de citoyens solidaires, motivés, bien introduits dans les institutions d’un Etat délabré, a l’image du terrain de jeu du gamin perdu, un grand hôtel désaffecté au milieu des bois.

Ainsi le film est russe comme ses fameuses poupées. Les différents niveaux s’emboîtent les uns dans les autres et la mise en scène de Zviaguintsev transforme l’ensemble en œuvre d’art. On n’a jamais vu des plans d’arbres exhaler une telle puissance tragique. On n’a jamais vu la fouille nocturne d’un immeuble aussi lumineuse. On n’a jamais vu la tension monter dans un plan parce qu’il dure plus que ce qu’il devrait, comme s’il poussait le spectateur à scruter l’écran avec plus d’attention que les enquêteurs qui sont peut-être passés trop vite à côté d’un indice.

Depuis son premier film "Le Retour", on sait que Zviaguintsev est un metteur en scène d’exception. Son talent a encore gagné en volume, en épaisseur et il se rapproche du grand public.