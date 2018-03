Rendez-vous annuel des amateurs de court métrage, le "Brussels Short Film Festival" reprendra ses quartiers de printemps à Ixelles (Flagey, cinéma Vendôme et chapiteau place Fernand Cocq) et Bruxelles-Ville (Mont des Arts, Bozar et le fraîchement ouvert Palace), du 25 avril au 6 mai.

Trente pays en compétition

Plus de trois cents courts métrages belges et étrangers seront projetés lors de la 21e édition du "Brussels Short Film Festival". Au total, cent vingt-neuf films seront proposés en compétition et deux cents hors compétition.

(...)