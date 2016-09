Festival du film d'Ostende : "Les Ardennes" triomphe, "Black" et Bouli Lanners récompensés

Cinéma

"Les Ardennes" est le grand vainqueur de la dixième édition du Festival du film d'Ostende.

Le long métrage de Robin Pront a remporté sept Ensor vendredi, dont celui du meilleur film. L'acteur et réalisateur liégeois Bouli Lanners a reçu le Ensor de la meilleure coproduction pour "Les Premiers, les Derniers", tandis que "Black" a été récompensé des prix du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice et du meilleur montage. "Les Ardennes", premier long métrage du jeune réalisateur Robin Pront, a triomphé vendredi lors de la soirée de remise des Ensor, les équivalents néerlandophones des Magritte du Cinéma, avec pas moins de sept récompenses sur dix nominations, parmi lesquelles celles du meilleur film, du meilleur scénario, du meilleur acteur et du meilleur second rôle masculin.

"Les Premiers, les Derniers" est lui une nouvelle fois récompensé avec l'Ensor de la meilleure coproduction. Le quatrième film de Bouli Lanners avait déjà reçu le Prix oecuménique du Festival international du film de Berlin.

"Black" a poursuivi sa moisson de prix en enlevant à Ostende l'Ensor du meilleur réalisateur pour ses deux auteurs, Adil El Arbi et Billal Fallah, du meilleur montage ainsi que celui de la meilleure actrice pour Martha Canga Antonio.

Née en 1995 à Mons, l'actrice belge d'origine angolaise a grandi à Liège et Malines avant d'étudier la communication à Bruxelles. Sans aucune expérience cinématographique, elle avait été choisie par les deux réalisateurs pour endosser le rôle principal féminin de "Black" parmi des centaines de candidates.