Le producteur hollywoodien ne s'est pas encore exprimé publiquement depuis que le scandale a éclaté... du moins c'est ce que l'on pensait. Quotidien, l'émission présentée par Yann Barthès sur TMC, a retrouvé une séquence dans laquelle le magnat de l'industrie cinématographique aborde les accusations dont il fait l'objet.





Une équipe de TMZ l'a retrouvé à Los Angeles alors qu'il s’apprêtait à monter dans sa voiture ce mercredi. Il s'est exprimé face à leur caméra en ces termes : " Les mecs, non je ne vais pas bien. Je vais me faire aider. Vous savez on fait tous de grosses erreurs mais j'espère avoir droit à une seconde chance. [...] Je suis un mec bien."