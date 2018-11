Voici les principales réactions au décès du scénariste et éditeur américain Stan Lee, créateur de très nombreux personnages animés, notamment Spider-Man, Hulk, les X-Men ou Black Panther.

- Hugh Jackman, qui a interprété au cinéma Wolverine, personnage des X-Men: "Nous avons perdu un génie créatif. Stan Lee était une force pionnière dans l'univers des super-héros. Je suis fier d'avoir été une petite partie de son héritage... et d'avoir contribué à donner vie à l'un de ses personnages."

- Mark Hamill, connu pour son interprétation de Luke Skywalker, dans la saga "Star Wars": "Sa contribution à la pop culture a été révolutionnaire et ne peut pas être appréhendée (complètement). Il était tout ce que vous pouviez espérer qu'il soit, et même plus. J'aimais cet homme et il me manquera toujours. On dit qu'il ne faut jamais rencontrer ses idoles de jeunesse. C'est faux."

- Chris Evans, qui a incarné le personnage de Captain America dans plusieurs films de l'univers Marvel: "Il n'y aura jamais d'autre Stan Lee. Durant des décennies, il a offert aux jeunes et aux vieux de l'aventure, une échappatoire, du réconfort, de la confiance, de l'inspiration, de la force, de l'amitié et de la joie. Il transpirait l'amour et la gentillesse et laissera une empreinte indélébile dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies. Excelsior!" (mot souvent employé par Stan Lee)

- Tom Holland, qui a interprété le rôle de Peter Parker dans le film "Spider-Man: Homecoming": "Combien de millions parmi nous ont une dette envers ce monsieur, personne plus que moi. Le père de Marvel a rendu tellement de gens incroyablement heureux. Quelle vie et quelle réussite. Repose en paix, Stan."

- Robert Downey Jr, qui a incarné Iron Man au cinéma: "Je te dois tout... Repose en paix, Stan."