Ildikó Enyedi a remporté samedi soir le Lion d'or de la 67e Berlinale pour "On Body and Soul". Entretien avec la réalisatrice hongroise.

On a l’impression que vous avez tourné « On Body and Soul » comme un documentaire animalier, en observant ces personnages en entomologiste…

Ce n’était pas mon but. Mais c’est vrai que l’on décrit deux existence en montrant la routine quotidienne de ces deux personnages, leur petit appartement, le petit restaurant où ils mangent, les deux bières qu’ils boivent devant la télévision… Ils sont un peu comme des animaux en cage, qui mènent une vie sans risque, sans surprise… Dans un zoo, les animaux mènent une vie triste mais pourtant ils aiment leur cage, car c’est leur zone de sécurité…

Le film décrit la solitude d’un homme et d’une femme incapables d’exprimer leurs émotions et rêvant de liberté…

...