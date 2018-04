Le réalisateur et producteur japonais Isao Takahata, est décédé à l'âge de 82 ans, à Tokyo. Ami, associé, mais aussi rival artistique de longue date d'Hayao Miyazaki ("Mon voisin Totoro", "Le Voyage de Chihiro"), Isao Takahata était l'une des figures majeures du cinéma d'animation japonais et mondial et l'un des piliers du studio Ghibli cofondé par Miyazaki. Il avait notamment réalisé "Le Tombeau des Lucioles", considéré comme son chef d'oeuvre, mais aussi "Mes voisins les Yamada", adaptation d'une bande dessinée populaire au Japon, ou "Le Conte de la Princesse Kaguya", transposition d'un conte classique nippon. En 2006, il était venu présenter au Festival Anima de Bruxelles son film "Pompoko".

L'expérience de la guerre

(...)