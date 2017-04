Comment ne pas déborder d’admiration pour Jonathan Demme, emporté par un cancer à l’âge de 73 ans ? C’est avec "Stop Making Sense", concert filmé des Talking Heads, un des meilleurs films de rock jamais réalisés, qu’une poignée de spectateurs européens le découvrent avec enthousiasme au milieu des années 80. Ce n’était pourtant pas le premier opus du jeune réalisateur américain qui était entré dans le métier par la porte de la critique avant de faire ses classes chez Roger Corman.

Hollywood Bld et chemins de traverse

Avec "Something Wild" (Dangereuse sous tous rapports) en 86, le public s’élargit considérablement. Le film surprend par sa structure, radicalement divisée en deux, un thriller asphyxiant prenant la suite d’une comédie époustouflante. Ray Liotta et Melanie Griffith ne furent jamais meilleurs.

Michelle Pfeiffer, elle, était délicieusement drôle dans "Veuve mais pas trop", une comédie sur la mafia. Tellement épatante - elle ne fera mieux que dans "The Fabulous Baker Boys" - que Demme lui propose d’être à la vedette de son prochain film. Mais la belle refuse, terrifiée par le scénario. Les spectateurs le seront tout autant. Jodie Foster, elle, ne laisse pas passer sa chance et affronte Hannibal Lecter. Son cran sera récompensé par un Oscar. "Le Silence des agneaux" en vaut deux à Jonathan Demme : meilleur réalisateur et meilleur film en 1991.

Un Hollywood Boulevard se présente désormais devant lui mais l’homme préfère les chemins de traverse, du documentaire notamment où il peut approcher ses passions en profondeur. La musique : il donne un coup de main à David Byrne pour son film "True Stories" (1986), complètement barré. Les droits de l’homme : il tourne en 89 "Haïti dreams of democracy" et un portrait de son "Cousin Bobby", pasteur à Harlem.

Jonathan Demme tient, on l’aura compris, de la quadrature du cercle. Il est tout à la fois un auteur, un original, un indépendant, un homme en prise avec son temps et la musique, un conteur, un exceptionnel directeur d’acteurs et un chouchou des studios impressionnés par son potentiel.

Philadelphia, plus qu’un film

...