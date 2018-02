Cinéma La réalisatrice afro-américaine Julie Dash sera à Bozar, ce dimanche, pour une projection de son film "Daughters of the Sun". Elle a inspiré Beyoncé pour son film-concept "Lemonade". Conversation à bâtons rompus avec cette figure charnière du cinéma noir américain, trait d'union entre les années septante et 2000 et qui nous parle... de science-fiction, d'afrofuturisme, de "Black Panther" et du prochain Disney.

Votre film "Daughters of the Dust" a été remis à l'avant-plan en 2016 par l'album et le film-concept de Beyoncé, "Lemonade", qui s'inspire de son esthétique. Aviez-vous eu un contact avec elle au préalable ?