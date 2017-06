Long en bouche, haut degré métaphorique, "Ce qui nous lie" est une AKC (Appellation Klapisch contrôlée). Les points communs sont nombreux entre vigne et ciné. Cinematek lui consacre un cycle, alors on pointe cinq de ses caractéristiques majeures.





Un nouveau Klapisch, c’est souvent un moment agréable qu’on passe à la découverte d’une ville, Barcelone, Londres, New York, Saint-Pétersbourg ou d’un quartier de Paris. Mais pour la première fois en 25 ans, Cédric Klapisch emmène à la campagne, en Bourgogne, dans les vignes du côté de Meursault. C’est là, qu’un jour, un vigneron m’avait dit: "Le terroirn c’est le scénariste. Le vigneron c’est le réalisateur. Le millésime, c’est le chef opérateur car la lumière est différente chaque année."

"Oh c’est beau !", s’exclame Cédric Klapisch - en short - de passage à Bruxelles. "J’aurais pu trouver les deux premières phrases. Mais ‘le millésime, c’est le chef opérateur’, c’est magnifique et c’est tellement vrai. Plus j’avançais dans ce film et plus je voyais de points communs entre le métier de vigneron et celui de réalisateur. Certes, faire un film et faire du vin, c’est différent mais il existe beaucoup de similitudes.

Par exemple, les vendanges, c’est vraiment le tournage. Récolter le raisin, c’est comme récolter des images et des sons. Et puis tout le travail de vinification, c’est comme le montage et la post-production. Et dans les deux cas, il faut être patient. On suppose ce que va être le film, ce que va être le goût du vin mais on vérifie cela un an plus tard. Les deux métiers sont très liés à la notion de patience, à la notion de ‘envisager - vérifier’. Il y a aussi la notion d’auteur. Deux vignerons qui travaillent la même parcelle, le même raisin, vont faire deux vins différents. Et ils signent leurs bouteilles, le Meursault de Jean-Marc Roulot n’est pas celui de Simon Bize."

"Puis", s’emballe Cédric Klapisch, "il y a cette notion de donner un plaisir. Pour moi, faire un film, c’est donner un plaisir à des spectateurs. Et offrir une bouteille de vin, c’est partager un plaisir. Un plaisir pour la bouche ou un plaisir pour les yeux. Mais c’est partager."

