Kusturica clôt en beauté la Mostra

La 73e Mostra se referme demain avec la remise du Lion d'or et la projection du remake des « 7 salopards » par Antoine Fuqua. Ce vendredi, c’est Emir Kusturica qui a eu l’honneur de clore la Compétition avec On the Milky Road, un film refusé à Cannes qui marque pourtant son retour en forme au cinéma, neuf ans après le décevant « Promets-moi ». Très critiqué pour ses positions nationalistes serbes ou pour son amitié avec Poutine, Kusturica revient ici aux origines de son cinéma, en abordant une fois encore cette guerre des Balkans qui a déchiré son pays et ruiné ses illusions.

Dans cette œuvre folle, 100% kusturicienne, on retrouve toute la puissance du cinéma de Kusturica, qui lui avait valu sa seconde Palme d'or à Cannes en 1995 pour « Underground »: le burlesque, le rythme endiablé, la musique tonitruante (confiée à son fils Stribor) ou encore la présence de son complice Miki Manojlović. On retrouve aussi une charge violente contre l'absurdité d’un bain de sang fratricide.

Don Quichotte serbe

Comme les personnages d’« Underground » tentaient d'échapper au chaos de l’Histoire en se terrant sous terre, Kusturica incarne ici un homme blessé par le passé qui tente, au contact de son âne et de son faucon pèlerin, de survivre au conflit sans y participer. Son boulot consiste à livrer du lait sur une ligne de front serbe. Un jour, débarque une mystérieuse Italienne (Monica Bellucci), qui semble aussi défaite par la vie que lui…

Se promenant sur son âne avec un parapluie au milieu des bombardements, Kusturica fait penser à un Don Quichotte des Balkans, qui aurait refusé de combattre des moulins à vent pour tenter de perpétuer l'humanité et l'amour. « Je ne suis plus l'homme que j’étais », expliquent de façon touchante le personnage et le réalisateur d'une même voix, dans un film jamais plombé par les convictions politiques de son auteur.

Malgré ses longueurs et une fin en os de boudin, « On the Milky Way » est une belle fable humaniste et pacifiste, qui passe par toutes les émotions pour montrer le ridicule profond de la guerre en ex-Yougoslavie. De toutes les guerres.

Une vengeance philippine

Père du renouveau du cinéma philippin, Lav Diaz présentait, lui, The Woman Who Left, un « court métrage » (3h40) par rapport à son dernier film « A Lullaby to the Sorrowful Mystery », fresque historique de 8h récompensée au festival de Berlin en février dernier. Ou par rapport au film qui l’avait révélé en 2012, « Evolution of a Filipino Family », qui durait, lui, près de 11h!

Dans ce nouveau film, Diaz reste fidèle à son approche esthétique. Soit de longs plans fixes en noir et blanc, dans lesquels évoluent des personnages plus ou moins atones, blessés par la vie ou l’Histoire. Le récit se situe ici en 1997 au sein d’une communauté sino-philippine. Une femme retrouve la liberté après 30 années de détention. Elle décide de retrouver son ancien amant, responsable de son arrestation pour un crime qu’elle n’a pas commis. Soit une histoire de vengeance au ralenti que peu de festivaliers ont regardé jusqu’au bout…









En attendant le Lion d’or

De l’avis de beaucoup de festivalier, cette cuvée 2016 Mostra n’aura pas été un grand cru… Quelques films sont néanmoins sortis du lot. Favori des pronostics, La La Land, qui faisait l’ouverture mercredi dernier, est un candidat idéal au Lion d’or pour succéder à « Desde alla », à la fois cinéphile et grand public. Après « Whiplash », le jeune cinéaste américain Damien Chazelle a impressionné avec cet hommage entraînant à la comédie musicale hollywoodienne classique.

Magnifique évocation de l’assassinat de JFK à travers les yeux de son épouse, le Jackie de Pablo Larraín devrait également figurer en bonne place au palmarès. Ou valoir à la formidable Natalie Portman la Coupe Volpi de la meilleure actrice. A moins que ce soit Amy Adams qui s’impose, aussi juste dans Arrival du Québécois Denis Villeneuve que dans Nocturnal Animals de Tom Ford. Les deux cinéastes pourraient d’ailleurs prétendre au prix de la mise en scène. Tout comme le Français Stéphane Brizé, qui signe une passionnante adaptation d’Une vie de Maupassant, portée par une la délicate Judith Chema.

S’il préfère mettre l’accent sur la découverte, le jury du Britannique Sam Mendes pourrait récompenser des oeuvres plus minimalistes comme The Blind Christ du Chilien Christopher Murray ou Paradise du Russe Andreï Kontchalowski. Magnétique, le jeune acteur de « The Blind Christ », Michael Silva, ferait un beau prix d’interprétation. Comme Jack Gyllenhaal dans « Nocturnal Animals » ou Pierre Niney dans le beau mélo de François Ozon Frantz, qui pourrait aussi rêver du prix du scénario.

Sans impressionner, El ciudadano illustre des Argentins Mariano Cohn et Gastón Duplat a fait rire la Mostra. Il pourrait donc se retrouver au palmarès du côté du grand prix du jury. De même que The Untamed du Mexicain Amat Escalante, le cinéma latino-américain étant à la fête ces dernières années à Venise.

Enfin, pour ce qui est de la contribution artistique, le travail sur la 3D du Belge Benoît Debie dans Les beaux jours d’Arranjuez de Wim Wenders (mais aussi sur « One More Time with Feeling » d’Andrew Dominik, hors Compétition) pourrait ne pas laisser les jurés indifférents.