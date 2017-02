La cinéaste hongroise Ildikó Enyedi a samedi soir l’Ours d’or de la 67e Berlinale pour « On Body and Soul ». Cette romance poétique décalée a enchanté tant le jury, la presse que le public. Du côté du Panorama, le film belge « InSyriated » a, lui aussi, été très remarqué.

A l’issue du 67e Festival du film de Berlin, la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi a fait l’unanimité avec son film « On Body and Soul ». Celui-ci a non seulement remporté, samedi soir, l’Ours d’or du meilleur film mais aussi un prix du public, le prix de la critique internationale et celui du jury oecuménique. Enyedi est la cinquième femme à décrocher l’Ours d’or à Berlin. La première, en 1975, était déjà une Hongroise, Márta Mészáros, pour « Adoption »…

Le rêve de liberté

Si Berlin récompense traditionnellement un cinéma plutôt engagé, « On Body and Soul » a enchanté le festival en proposant une vraie histoire d’amour, en forme d’échappée romantique à la dureté du monde contemporain. Mais qu’on ne s’y trompe pas, Ildikó Enyedi pose bel et bien un regard politique sur la société. En recevant son prix, la cinéaste a ainsi remercié la Berlinale d’avoir sélectionné en Compétition son film, son premier depuis 18 ans, en précisant la difficulté croissante qu’il y a à faire du cinéma dans la Hongrie de Viktor Orbán.

Sur un mode poétique légèrement décalé, « On Body and Soul » met en scène la rencontre entre deux êtres solitaires, quasi asociaux, réunis par une étrange coïncidence: tous les soirs, ils partagent le même rêve: lui est un cerf majestueux, elle une biche dans une magnifique forêt. Avec beaucoup de tact, Ildikó Enyedi décrit ce rêve de liberté qui nous habite tous face à une vie de routine dans laquelle nous enferme une société consumériste à outrance — ce n’est pas pour rien que le film se déroule dans un abattoir industriel…

Pas de politique

Si l’Ours d’or est totalement justifié, le reste du palmarès composé par Paul Verhoeven déjoue les pronostics. Ce qui surprend, ce sont tout d'abord les pris d'interprétation, qui récompensent deux films mineurs et qui, là encore, se concentrent sur les relations humaines. Comme si le jury avait justement voulu oublier toute l’agitation du monde depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui était de toutes les conversations à Berlin.

La Coréenne Kim Min-hee est effectivement très émouvante en actrice dépressive et alcoolique dans le joli "On the Beach at Night Alone" de Hong Sang-soo. Mais Georg Friedrich n'a pas spécialement marqué les esprits dans le quelconque "Bright Nights" de l'Allemand Thomas Arslan. L'acteur autrichien était d'ailleurs plus savoureux (mais dans un second rôle) dans le nettement plus réussi « Wilde Maus », satire acerbe de l’Autrichien Josef Hader…

Le prix du meilleur réalisateur au Finlandais Aki Kaurismaki pour sa fantaisie sombre « L’autre côté de l’espoir » met néanmoins en lumière le sujet des réfugiés et de l’immigration, question qui a traversé toute la Berlinale, que ce soit chez Hong Sang-soo, Viktor Schlöndorff (« Retour à Montauk ») ou le Japonais Sabu (« Mr Long »). Mais on ne comprend pas l’absence au palmarès du très beau « Colo » de Teresa Villaverde, description forte de la crise financière qui ravage le Portugal. Là encore, Verhoeven et les siens ont choisi de tourner le dos à la politique…

L’Afrique à l’honneur

Le grand prix attribué à « Félicité » du Franco-Sénégalais Alain Gomis, braque opportunément un projecteur sur une cinématographie trop rare, celle de l’Afrique noire, à travers ce superbe portrait d’une mère-courage dans la grouillante Kinshasa. On reste par contre perplexe face au prix Alfred-Bauer décerné à « Spoor ». Ce prix est censé récompensé un film réinventant le langage cinématographique. La Polonaise Agnieszka Holland signe pourtant un polar pro-animal (autre thème fort du festival) assez convenu. Tandis que le prix du scénario offert à « Une muter fantastica » du Chilien Sebastian Lelio est vraiment un peu juste, au vu de ce superbe portrait d’une transsexuelle à qui la société refuse qu’elle puisse faire le deuil de l’homme qu’elle aimait…

Notons enfin que, du côté de la section Panorama, le Belge Philippe Van Leeuw a obtenu le prix du meilleur film (décerné par le public) et le prix Label Europa Cinema pour « InSyriated », description glaçante du quotidien d’une famille syrienne enfermée dans un appartement alors que la guerre civile fait rage au dehors…

Une Berlinale réussie

Quoi que l’on pense du palmarès, cette 67e Berlinale aura été un vrai succès populaire (avec plus de 250000 tickets vendus à la moitié du festival) et un très bon cru. Dieter Kosslick n’a pas pu rivaliser avec Cannes (qui fêtera en mai son 70e anniversaire) en terme de grands noms. Mais, avec une sélection exigeante et curieuse, il a su défricher de nouvelles terres cinéphiles, réservant d’excellentes surprises et révélant des talents inconnus. C’est ce que l’on attend aussi d’un grand festival comme celui-ci.





Palmarès de la 67e Berlinale

Compétition officielle:

Ours d’or du meilleur film: « On Body and Soul » d’Ildikó Enyedi.

On Body and Soul » d’Ildikó Enyedi. Grand prix du jury: « Félicité » d’Alain Gomis.

« Félicité » d’Alain Gomis. Prix Alfred Bauer: « Spoor » d’Agnieszka Holland (et Kasia Adamik).

« Spoor » d’Agnieszka Holland (et Kasia Adamik). Ours d’argent du meilleur réalisateur: Aki Kaurismäki pour « L’autre côté de l’espoir ».

Aki Kaurismäki pour « L’autre côté de l’espoir ». Ours d’argent de la meilleure actrice: Kim Minhee dans « On the Beach at Night Alone » d’Hong Sang-soo.

Kim Minhee dans « On the Beach at Night Alone » d’Hong Sang-soo. Ours d’argent du meilleur acteur: Georg Friedrich dans « Bright Nights » de Thomas Arslan.

Georg Friedrich dans « Bright Nights » de Thomas Arslan. Ours d’argent du meilleur scénario: Gonzalo Maza et Sebastián Lelio pour « Una mujer fantástica » de S. Lelio.

Gonzalo Maza et Sebastián Lelio pour « Una mujer fantástica » de S. Lelio. Ours d’argent de la meilleure contribution artistique: Dana Bunescu pour le montage d’« Ana, mon amour » de Călin Peter Netzer.

Dana Bunescu pour le montage d’« Ana, mon amour » de Călin Peter Netzer. Ours d’or du meilleur court métrage: « Cidade Pequena » de Diogo Costa Amarante.

« Cidade Pequena » de Diogo Costa Amarante. Prix du jury oecuménique: « On Body and Soul ».

« On Body and Soul ». Prix Fipresci de la presse internationale: « On Body and Soul ».

Panorama:

Prix du public du meilleur film: « InSyriated » de Philippe Van Leeuw.

« InSyriated » de Philippe Van Leeuw. Prix du public du meilleur documentaire: « I Am Not Your Negro » de Raoul Peck.

« I Am Not Your Negro » de Raoul Peck. Prix du jury oecuménique: « Tahqiq fel djenna » de Merzak Allouache.

« Tahqiq fel djenna » de Merzak Allouache. Prix Fipresci de la presse internationale: « Pendular » de Julia Murat.

Divers:

Prix du meilleur premier film: « Estiu 1993 » de Carla Simón.

« Estiu 1993 » de Carla Simón. Prix Label Europa Cinema: « InSyriated ».

- Teddy Award (thématiques LGBT): « Una mujer fantástica ».