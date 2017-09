Let’s twist again ! "L’un dans l’autre" repose sur un twist, un vieux twist fantastique qu’il faut à tout prix faire passer pour permettre à la comédie de prendre. Ainsi, Zemeckis doit faire entrer le spectateur dans la DeLorean de "Back to the future" pour accepter que Michael J Fox se retrouve 30 ans plus tôt.

Ici, il ne s’agit pas de changer d’époque mais de corps. Pierre et Penelope sont amants et après avoir fait l’amour, pschuit... Pierre se retrouve dans le corps de Penelope et vice versa. On met un temps à imaginer Louise Bourgoin dans le corps de Stéphane De Groodt, et vice versa, mais les conséquences pratiques se bousculent. Chacun est contraint de rentrer dans la maison de l’autre, de faire le boulot de l’autre. Ce n’est pas une plongée dans l’inconnu, car Pierre couche avec la femme de son meilleur ami, qui est aussi son bras droit à l’usine. En somme, Pierre ne voit plus son meilleur ami au boulot mais à la maison. Oulala, vous vous dites que c’est bien compliqué. Certes mais que devraient dire Pierre et Pénélope, alors ?

Alors, le twist passe ou casse ? Malgré quelques à-coups, il fonctionne par la grâce des acteurs. Il s’agit pour De Groodt de jouer une femme avec l’apparence d’un homme, il faut le voir tenir son sac à main. Et le défi n’est pas moindre pour Louise Bourgoin qui doit, les jambes en éventail, exposer toute sa virilité.

Le scénario danse sur ce renversement et s’en dégage avec une astucieuse pirouette finale. On prend plaisir à les regarder se débrouiller dans leur nouvel environnement, leur nouvelle identité sexuelle aussi. On s’amuse des réactions de leurs conjoints, Pierre-François Martin-Laval et Aure Atika jouent bien le jeu. Tant qu’on en est aux acteurs, Jean-Benoît Ugeux impose sa drôlerie, une fois de plus.

Après, la raison d’être de ce twist est de fournir des gags et un challenge aux acteurs, jamais de profiter de cette situation pour développer un point de vue. On en reste au stade des clichés, l’ambition est de faire rire et la mission est accomplie sans vulgarité, une fois n’est pas coutume dans une comédie française. Souvenez-vous de "Si j’étais un homme" et d’Audrey Dana dans le même genre d’exercice.