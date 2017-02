Soyons honnêtes, lorsque le Festival de Berlin a dévoilé, en deux temps, sa programmation, on est resté un peu perplexe. Troisième festival de cinéma en importance, la Berlinale n’attirera en effet pas les grandes stars… Il existe sans doute à cela une raison objective. En mai prochain, le festival de Cannes fêtera son 70e anniversaire. Sans doute beaucoup de cinéastes ont préféré viser la Croisette à l’occasion de cette édition anniversaire. Pour composer leur sélection, le directeur de la Berlinale Dieter Kosslick et ses équipes ont donc dû jouer la carte de la curiosité et de l’ouverture.

Des qualités qui vont bien à un festival traditionnellement très politisé et qui sera évidemment surplombé par l’ombre du Brexit, de la victoire de Trump… L’artiste Christo a ainsi annoncé sa présence à Berlin pour protester contre l’élection de Donald Trump, ainsi que l’annulation de l’un de ses projets aux Etats-Unis.

"Un fantôme plane, pas seulement en Europe : le désarroi face à l’échec patent des grandes utopies et au désenchantement du monde. Ni le capitalisme ni le communisme n’ont tenu leurs promesses de rendre le monde plus juste. Rarement le programme de la Berlinale n’aura autant résumé en images la situation politique actuelle", déclarait Dieter Kosslick mardi dernier, lors de la conférence de presse de présentation de la Berlinale. Avant de placer cette 67e édition sous les signes combinés du "courage" et de la "confiance".

Kosslick met par exemple en avant en sélection officielle la présence du Jeune Karl Marx du Haïtien Raoul Peck, qui réhabilite le philosophe allemand. Une figure vers laquelle un nombre croissant d’intellectuels et d’économistes se tournent à nouveau face à une société où se creusent plus que jamais les injustices. Dans The Other Side of the Hope, le Finlandais Aki Kaurismäki fait, lui, son grand retour six ans après "Le Havre" en retraçant le parcours d’un réfugié syrien. Là où le film d’ouverture rend hommage à un grand musicien manouche : Django Reinhardt.

Parmi les autres noms attendus de la Compétition, notons le retour du Roumain Calin Peter Netzer avec Ana, mon amour, quatre ans après avoir décroché l’Ours d’or pour "Mère et fils". Deux ans après "Diplomatie", l’Allemand Volker Schlöndorff arpentera à nouveau les marches du Berlinale Palast pour présenter Return to Montauk. Emmené par Stellan Skarsgård, Nina Hoss et de nouveau Niels Arestrup, le film est un drame amoureux sur les routes des Etats-Unis.

Sally Potter (surtout connue pour "Orlando" en 1992) apportera, elle, à la Berlinale un très beau tapis rouge avec The Party, comédie britannique réunissant Bruno Ganz, Cillian Murphy, Kristin Scott-Thomas ou Timothy Spall. Richard Gere et Laura Linney accompagneront, eux, The Diner d’Oren Moverman.

Mais celui que tout le monde attend, c’est évidemment, hors compétition, l’Anglais Danny Boyle. Vingt ans après son film culte "Trainspotting", le cinéaste oscarisé (pour "Slumdog Millionnaire") en livre enfin la suite, qui s’annonce tout aussi speedée. T2 - Trainspotting réunit tous les comédiens découverts à l’époque : Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle et Kelly MacDonald. Hors compétition toujours, James Gray dévoilera The Lost City of Z avec Sienna Miller. Stanley Tucci proposera Final Portrait, son 5e film en tant que réalisateur, avec Geoffrey Rush, Clémence Poésy et Syvlie Testud. Tandis que James Mangold dénotera un peu avec Logan, 3e volet du comics "Wolverine", toujours incarné par Hugh Jackman…

Si l’on s’en tient à la Compétition, la Berlinale a fait - contrainte et forcée ? - des choix plutôt audacieux, sans aucun grand nom français ou hollywoodien. Les nouveaux terrains que défrichera la Berlinale seront plutôt à aller chercher du côté de l’Est et du Nord de l’Europe : Hongrie, Pologne, Roumanie, Finlande, Norvège, Autriche… Avec un détour par l’Asie (à travers notamment le film d’animation chinois Have a Nice Day), l’Afrique et l’Amérique latine. Laquelle a d’ailleurs droit à un focus spécial dans la section parallèle du Forum.

Mais une chose est certaine, cette 67e Berlinale se fera largement l’écho de la crise morale que traverse l’Occident…





La Berlinale en pratique

Dates : 9 au 19 février 2017.

Directeur : Dieter Kosslick.

11 sections : Compétition, Berlinale Special, Berlinale Shorts, Panorama, Forum/Forum Expanded, Generation Plus/Generation 14plus, Culinary Cinema, Perspektive Deutsches Kino, Native Cinema, Berlinale Classics, Rétrospective.

Jury officiel : Paul Verhoeven (président du jury), Dora Bouchoucha Fourati (prod. tunisienne), Olafur Eliasson (artiste islandais), Maggie Gyllenhaal (actrice américaine), Julia Jentsch (actrice all.), Diego Luna (acteur esp.), Wang Quan’an (réalisateur chinois).

Les prix : un Ours d’or du meilleur film et sept Ours d’argent : Grand Prix du jury, Prix Alfred Bauer, réalisation, actrice, acteur, scénario, contribution artistique.

Thème de la rétrospective : "Future Imperfect", avec notamment "Soleil vert", "THX 1138"…

Classiques : parmi les classiques en version restaurée, on trouve "Terminator 2", "Annie Hall" ou "La Nuit des morts vivants".

Marché : le Marché du film européen est l’un des principaux marchés du cinéma, avec cette année 543 exposants, 9 230 professionnels de 110 pays (dont 1 623 acheteurs), 1 124 projections de 784 films.





18 films pour 1 Ours d’or

Ana, mon amour de Calin Peter Netzer (Roumanie/France/All.)

Beuys d’Andres Veiel (Allemagne). Documentaire

Colo de Teresa Villaverde (Portugal/France)

Bright Nights de Thomas Arslan (Allemagne/Norvège)

Django d’Etienne Comar (France). Film d’ouverture

The Dinner d’Oren Moverman (Etats-Unis)

Félicité d’Alain Gomis (France/Sénégal/Belgique/Liban)

Joaquim de Marcelo Gomes (Brésil/Portugal)

Have a Nice Day de Liu Jian (Chine) animation

The Other Side of Hope d’Aki Kaurismäki (Finlande).

On the Beach at Night Alone d’Hong Sang-soo (Corée du Sud)

On Body and Soul d’Ildiko Enyedi (Hongrie)

The Party de Sally Potter (G.-B.)

Pokot d’Agnieszka Holland (Pologne/Allemagne)

Mr. Long de Sabu (Japon/All.)

Return to Montauk de Volker Schlöndorff (All./Fr./Irlande)

Una mujer fantástica de Sebastián Lelio (Chili/Esp./USA/All.)

Wilde Maus de Josef Hader (Autriche).