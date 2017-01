Et si on devait emporter une seule séquence de cinéma sur une île déserte ?

Peut-être, un extrait de "The Band Wagon", Cyd Charisse en longue jupe blanche plissée et Fred Astaire, dans son costume très chic (to cheek), marchent dans Central Park, quand leurs pas, de joie, se mettent à danser (in the dark). Un moment magique, tout en grâce, fluidité, élégance. On se dit qu’on pourrait le regarder longtemps sans se lasser. La comédie musicale, c’est le xanax du cinéphile. Un coup de blues, une dose de "Brigadoon", de "Singin' in the rain", des "Demoiselles de Rochefort" et voilà le monde réenchanté.

C’est l’ADN de la comédie musicale d’être un puissant euphorisant qui métamorphose l’existence. On ne parle plus, on chante; on ne marche plus on danse; la réalité n’est plus grise mais éclatante comme les couleurs du Technicolor. "Heaven, I’m in heaven" chante Fred Astaire à Ginger Rogers, en dansant joue contre joue, "cheek to cheek", dans "Top Hat". On est en 1935, les Etats-Unis sont en pleine dépression.

L’icône : Fred Astaire (Care Free)

Personne n’est irremplaçable. Mais personne ne remplacera jamais Fred Astaire, un défi à la pesanteur, ne dansait-il pas sur les plafonds dans “Mariage royal” ? Il a inventé le danseur de l’écran et l’a porté à un degré inégalable de perfection, d’élégance, d’harmonie. De sensualité aussi, au temps du code Hays, la danse est aussi un langage. Astaire est le modèle auquel tout danseur vient se comparer.

Le chef-d’œuvre : Singin’in the rain (Stanley Donen)

On peut le revoir pour sa dimension historique, son humour, ses numéros dansés, les prouesses de ses acteurs : Gene Kelly, Donald O’Connor, Debbie Reynolds et Cyd Charisse. Ou juste pour une scène au hasard. “Would you” par exemple. Stanley Donen propose une chanson délicieuse, met en place les enjeux du drame sentimental, montre les mues du cinéma et expose les possibilités du montage sonore. Inépuisable et fabuleux.

Née en 1929

On ne choisit pas sa date de naissance. La comédie musicale est née en 1929, deux ans après l’arrivée du parlant en 1927 ("Le chanteur de jazz"). Elle s’appelle "Broadway Melody" et c’est l’adaptation d’une revue qui triomphe à Broadway. Si on devait se contenter d’une phrase pour résumer le genre, ce serait celle-là, la métamorphose hollywoodienne d’un spectacle de Broadway. Soit un genre typiquement américain, comme le western, un spectacle au croisement du film musical et du film de danse, mais ni "Amadeus", ni "Les chaussons rouges" ne relèvent de la comédie musicale. Pour d’autres films, la frontière est plus floue. Et en parlant de frontières, l’Inde et l’Egypte, pour ne citer que ces deux pays, ont développé un cinéma chantant et dansant.

Faut-il attribuer le succès de "La La Land" à ses effets euphorisants en période de crise profonde ? La comédie musicale va en effet prospérer au pire moment de l’histoire américaine. Toutefois, ce qui permet son développement, c’est bien sûr l’arrivée du son. Durant ces années 30, la comédie musicale se déploie dans deux directions.

Tout d’abord, Berlekey, pour Busby Berkeley, qui pour la Warner, va mettre en scène des numéros musicaux inouïs. Son obsession de la géométrie, sa passion pour l’art nouveau, sa science des mouvements d’appareil vont déboucher sur des fleurs de girls et autres extraordinaires effets kaléidoscopiques, voire aquatiques avec Esther Williams. L’autre direction, plus légère, intimiste, dialoguée est conduite par Fred Astaire et Ginger Rogers pour le compte de la RKO.

Les jambes : Cyd Charisse (The Band Wagon)

Au théâtre, c’est “Le Cid”. Au cinéma, c’est la “Cyd”. On vénère sa grâce, sa féminité… et ses jambes créées pour le cinémascope. Comme le Grand Canyon, les temples d’Angkor ou la Grand-Place de Bruxelles, elles font partie des merveilles de la planète bleue. Le plus étourdissant compas mesurant le monde, aurait pu dire Truffaut à propos de celle qui fut la sublissime danseuse de l’histoire de la comédie musicale.

Le réalisateur : Vincente Minnelli (Brigadoon)

C’est injuste pour Busby Berkeley, Mark Sandrich, Charles Walters, Stanley Donen, George Cukor et les autres mais le plus grand c’est Vincente Minnelli. Pour son sens du technicolor, la magie de ses décors, la densité des récits dont “Brigadoon”, un village écossais où chaque nuit dure cent ans. Gene Kelly est prêt à tout abandonner pour Cyd Charisse dont la beauté dans sa robe jaune est plus aveuglante que le soleil.

Arthur Freed, the musical man

A l’aube des années 40, la MGM, le plus puissant des studios, entre dans la… danse. Arthur Freed se voit confier le département et avec les énormes moyens du bord, il s’entoure des meilleurs. Il débauche Busby Berkeley, propose un contrat à Fred Astaire, engage les meilleurs chanteurs paroliers, compositeurs, chorégraphes - Irving Berlin, Jerome Kern, George Gershwin, Michael Kidd -, importe de Broadway le metteur en scène Stanley Donen, le danseur Gene Kelly, invite un décorateur, Vincente Minnelli à passer derrière la caméra. Il compose ce qu’on appellerait aujourd’hui une dream team et s’emploie à réaliser la synthèse des deux courants.

Tout en conservant le goût du merveilleux émanant d’un dispositif d’une fantaisie spectaculaire et de décors époustouflants; le "musical" n’accumule plus les numéros, mais développe un récit dans lequel les chansons ne sont plus des pauses, mais font avancer l’action tout en lui apportant une densité intime.

Ainsi, en 1944, "Le chant de Missouri" n’est pas la simple histoire du déménagement d’une famille à New York; c’est aussi Minnelli, artistiquement surexcité par son premier contact avec le Technicolor et le portrait d’une famille, très fouillé au deuxième degré.

Pendant deux décennies, Arthur Freed sera à la manœuvre pour produire quelques joyaux immarcescibles du 7e art : "Singin" in the rain", "Un Américain à Paris", "The Band Wagon", "Brigadoon", "La Belle de Moscou", "Gigi"…

L’acrobate : Gene Kelly (Un Américain à Paris)

Le rival, le successeur ? Gene Kelly ne rimera pas avec Salieri. Au lieu de se mesurer à Fred Astaire, Gene Kelly va créer sa voie en sortant la danse de son cadre naturel, en l’installant dans d’autres environnements, en développant un style plus énergique, plus spectaculaire, plus acrobatique, plus canaille aussi. En incarnant, ici un pirate ou là-bas d’Artagnan ou encore une star du cinéma muet chantant sous la pluie.

L’exception culturelle : Jacques Demy (Demoiselles de Rochefort)

L’auteur des “Parapluies de Cherbourg”, des “Demoiselles de Rochefort”, de “Une chambre en ville” (à Nantes), s’est approprié la comédie musicale. Il lui a donné une couleur “Made in France”, innovant tant sur la forme ‑ – le fameux parlé-chanté – que sur le fond en abordant les thèmes graves : la guerre d’Algérie, les conflits sociaux. Jacques Demy a mené la comédie musicale jusqu’à la tragédie musicale.

La fin d’un âge d’or

Mais fin des années 50, le temps de la comédie musicale touche à sa fin avec celui des studios. "My Fair Lady" fait office de feu d’artifice final. Mais, comme le western, le genre ne disparaît pas complètement. Barbra Streisand le tire du côté de la chanson avec "Funny Girl" alors que Robert Wise et Bob Fosse, c’est du côté du ballet dans "West Side Story" ou "All that Jazz". John Travolta la rhabille rock’n’roll avec "Grease" et "Saturday night fever". Et puis les triomphes de Broadway poursuivent leur carrière sur grand écran. "Hair" marque une génération avec Milos Forman alors que "Les Misérables" relève de la catastrophe industrielle. "The Rocky Horror Show" ou "La Mélodie du bonheur" deviendront "cultes".