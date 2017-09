Qui a enlevé le petit Marco ? Enfin le petit Frankie ! C’est que ce gamin de 6 ans adore jouer à cache-cache avec sa maman. Elle crie "Marco", il répond "Polo". Mais voilà, Polo ne répond plus. Elle le cherche partout quand elle aperçoit fugitivement une femme en train de le pousser dans une voiture. Elle se précipite, s’accroche au porte-bagages de la bagnole qui a démarré en trombe. Elle finit par lâcher, juste devant son monospace. Le reste est à l’avenant pendant 1h30 de poursuite.

De poursuite haletante ? Hé bien non, le viol permanent des lois de la vraisemblance a pour conséquence de ne générer aucune tension. Voire pire. Halle Berry multiplie les cascades automobiles alors qu’on se demande si elle possède son permis de conduire. C’est dommageable au suspense, déjà proche de zéro. Pas moyen de s’inquiéter pour le petit kidnappé, il ne peut qu’être sauvé. On s’interroge plutôt sur le produit utilisé par Halle Berry pour avoir des dents si blanches. Elle n’arrête pas de les montrer, c’est plus un écran, c’est un miroir.

On se demande aussi qui a fait enlever le petit ? Le mari qui veut obtenir la garde ? Une collègue serveuse jalouse car Halle reçoit toujours des plus gros pourboires ? Une cliente atrabilaire qui se venge d’avoir reçu un thé au lieu de sa tisane ? C’est dire si c’est insoutenable.

Ce n’est qu’à la fin qu’on prend conscience du véritable drame. Un kidnapping a bien eu lieu, mais c’est le scénariste qui a été enlevé et lui, on ne l’a toujours pas retrouvé. Comme il écrivait aussi les dialogues, la pauvre Halle Berry - qu’on jette à l’eau sans même la faire ressortir ensuite en T-Shirt mouillé, mais pourquoi Halle Berry alors ? - bref Halle Berry en est réduite à trois mots qu’elle répète en boucle : oh my god !

Réalisation : Luis Prieto. Scénario : toute personne ayant des informations au sujet de Knate Gwaltney est priée d’en informer le commissariat le plus proche. Avec Halle Berry et un monospace rouge… 1h35