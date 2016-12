Les studios américains ont multiplié en 2016 les héros féminins et issus des minorités. Une tendance inverse à celle qui a porté Donald Trump à la présidence des Etats-Unis. Mais qui n’est pas dénuée d’intérêts commerciaux et de paradoxes.

Reflet d’une année 2016 qui aura vu la polarisation politique fracturer les Etats-Unis comme jamais depuis un demi-siècle, Hollywood aura présenté sur les écrans une diversité à l’exact opposé des aspirations de l’électorat blanc et masculin qui a porté Donald Trump à la présidence.

Ultime blockbuster de l’année, "Rogue One : A Star Wars Story" affiche en effet une femme (Felicity Jones) dans le premier rôle, un comédien mexicain (Diego Luna) dans le second rôle masculin, deux vedettes chinoises (Donnie Yen et Jiang Wen) en guerriers supplétifs et un Britannique musulman d’origine pakistanaise, rappeur de son état (Riz Ahmed), en renégat de l’Empire. Soit, pratiquement dans l’ordre, les minorités et genres décriés avec constance par le candidat républicain durant les dix-huit mois de sa campagne présidentielle et brandis comme repoussoir pour séduire son électorat déstabilisé par la mondialisation et le multiculturalisme.

La féminisation chez Disney

(...)