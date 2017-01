L’interprétation de François Cluzet est tellement minimaliste et intense dans "La mécanique de l’ombre" qu’on se pose la question : quelle est la mécanique de cet acteur? "Elle se met en marche avec le script, l’histoire", répond l’acteur de retour à Bruxelles où fut tourné le film de Thomas Kruithof.

"J’ai été très impressionné par la singularité de la proposition de l’auteur. On en a vu des thrillers politiques, d’espionnage mais pas beaucoup en France depuis ‘Z’ de Costa Gavras. J’étais content qu’on me propose quelque chose que je n’avais jamais fait, terriblement bien écrit. J’ai rencontré le metteur en scène. Je lui ai fait part de mon plaisir et je lui ai demandé ce qu’il attendait de moi. J’ai été conquis par sa préparation. Il a mis des années à écrire le script et il voulait absolument que ce soit moi. Mon agent m’avait dit : il a vu tous tes films. J’étais épaté tout en me demandant : ‘Qu’est-ce que c’est que ce jusqu’au-boutiste ?’ Mais ce qui m’a conquis, c’est le casting. Si je dois travailler avec des acteurs que je n’aime pas, que je n’admire pas, cela va manquer d’harmonie."

Il faut dire que dans ce film, Cluzet est en permanence à l’écran. Seul ou avec rarement plus d’un partenaire pour l’essentiel des scènes. "Si cela ne marche pas avec votre partenaire c’est foutu. Il m’a parlé de Podalydès, Akarian, Bouajila et Alba Rohrwacher. J’ai trouvé ce projet harmonieux, abouti. Et je n’ai pas regretté. Pendant les deux mois de tournage ici à Bruxelles, le type était plein de son sujet. La seule chose que je me disais : pourvu qu’il prenne du plaisir aussi. Au bout d’une semaine, je l’ai vu rigoler avec la script et je me suis dit : c’est gagné, il a pris un peu de recul, il accepte que ses personnages soient incarnés. Ce fut une très belle rencontre."

Priorité aux premiers films

"En solitaire" de Christophe Offenstein, "Médecin de campagne" de Thomas Lilti, François Cluzet affectionne ces rencontres avec ces metteurs en scène débutants. Avec son statut, il a pourtant le choix. "C’est une chance de faire le premier film d’un bon metteur en scène. Je demande à mon agent de me faire lire en priorité les premiers films."

C’est d’autant plus visible qu’il s’est fait rare, un film par an. "Il me faut de l’enthousiasme. Brel disait : ‘Le talent, c’est l’envie.’ Quand j’ai envie, j’ai une énergie colossale. J’arrive pas à le faire pour l’argent, j’arrive pas à me dire : on verra bien le résultat. Il y a aussi la peur de décevoir le public. J’essaie de lui amener des choses qui sont de l’ordre du divertissement. Si vous aimez le thriller, allez voir ce film."