La Mostra, entre enfer et paradis (VIDEO)

Cinéma

Ce jeudi, la Mostra a replongé dans les horreurs du XXe siècle dans Paradise d’Andreï Kontchalovski, en hommage aux résistants russes à la barbarie nazie. Non pas sur les champs de bataille du Front de l’Est mais côté Ouest.

Princesse russe réfugiée à Paris, Olga (Julia Vysotskaya) est arrêtée en 1942 pour avoir aidé à cacher deux enfants juifs. Interrogée par Jules (Philippe Duquesne), bon petit fonctionnaire de la Préfecture de police, elle est envoyée dans un camp de la mort. Où elle retrouve Helmut (Christian Clauss), jeune officier SS d’origine aristocratique dont elle avait croisé la route en Italie dix ans plus tôt et qui était alors fou amoureux d'elle... Comment l’étudiant spécialiste de Tchékhov s’est-il transformé en ce monstre oeuvrant à la fondation du paradis terrestre germanique?

L’enfer selon Kontchalovski

Lion d’argent du meilleur réalisateur à Venise en 2014 pour le magnifique « Les nuits blanches du facteur » (resté inédit chez nous), Kontchalovski a pris de la bouteille. Il est loin le temps où le frère de Nikita Mikhalkov traçait sa route à Hollywood avec « Runaway Train » (1985) ou « Tango et Cash » (1989). A 79 ans, ce n’est plus tant l’intrigue qui l’intéresse que les questions morales et philosophiques qu’elle permet de soulever.

Tourné en noir et blanc sans aucun artifice de mise en scène, « Paradise » n’est pas un récit historique. La vraisemblance n’est pas ici de mise. Il s’agit pour Kontchalovski de placer ce Français, cette Russe et cet Allemand dans des situations illustrant les choix qu’ils ont posés. Mais jamais le cinéaste ne juge ses personnages. Ce sont eux qui le font, dans des moment d’interviews face caméra, où ils confient leur lecture des événements auxquels ils ont été mêlés. Les voilà nus face à un juge suprême qui décidera s’ils pourront entrer au Paradis après avoir vécu l’enfer sur Terre…

Le procédé est saisissant car cette mise en scène du jugement dernier est une pure abstraction, totalement déliée de toute présence divine. Il permet à Kontchalovski de sonder au plus profond les consciences européennes qui ont accouché du cauchemar. Avec évidemment, en toile de fond, l’état de l’Europe actuelle, où l’on sent s’échapper à nouveau les pires remugles de la pensée humaine…

Le Paradis perdu de Piccioni

Sans avoir totalement convaincu, Questi giorni, troisième et dernier film italien en lice pour le Lion d’or après « Spira Mirabilis » et « Piuma », est aussi le meilleur. Soit le retour à la Mostra de Giuseppe Piccioni, 15 ans après y avoir été révélé avec « Luce dei miei occhi ».

« Ces quelques jours », ce sont ceux de Liliana et trois de ses amies qui, à la fin de l’année universitaire, décident d’accompagner l’une d’elles jusque Belgrade, où elle a choisi de s’installer. Ces journées de vacances devraient être de beaux moments de légèreté. Pas pour Liliana. Cette brillante étudiante à qui l’avenir semble sourire vient en effet d’apprendre qu’elle souffre d’un cancer. Sans en avoir soufflé mot à ses copines ou à sa mère (Margherita Buy)…

L’histoire est belle et forte, les jeunes comédiennes attachantes (à commencer par Maria Roveran), les sentiments assez justement exposés… Malheureusement, la mise en scène de Piccioni est trop apprêtée, usant et abusant des ralentis sur le visage de ses actrices, d’une musique mélancolique soulignant chaque émotion… Autant d’éléments qui viennent alourdir un film qui reste néanmoins un joli portrait de cet âge où l’on s’apprête à plonger dans la vie adulte en laissant derrière soi ce Paradis perdu d’insouciance et d’innocence qu’est la jeunesse…