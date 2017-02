Le festival Anima de Bruxelles a présenté le programme de son édition 2017, qui se déroulera du 24 février au 5 mars, au Flagey.

Parmi les 279 films projetés, répartis en 98 séances, on découvrira en ouverture "Louise en hiver", nouveau film du Français Jean-François Laguionie ainsi que "La jeune fille sans main" de Sébastien Laudenabch, qui fit sensation au Festival de Cannes en mai dernier. Parmi les six longs métrages en compétition, on retient la présence de deux films nippons, "On the corner of the world" de Sunao Katabuchi et "Your Name" de Makoto Shinkai.

Principale nouveauté de cette 36e édition, la réalité virtuelle (VR) fait son entrée à Anima, qui accueillera la deuxième édition du festival Experience de Bruxelles et consacrera plusieurs conférences à ce nouveau mode d'expression.