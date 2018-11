Victor Polster a décroché vendredi soir le prix du meilleur acteur au Festival international du film de Stockholm, annonce le Fonds flamand pour l'audiovisuel (VAF).

Ce n'est pas le premier prix reçu par le jeune comédien à qui le réalisateur Lukas Dhont a donné le rôle titre de son premier film, "Girl". Le jeune homme âgé de 16 ans, comédien et danseur, avait eu à Cannes le prix de la meilleure interprétation dans la sélection Un Certain Regard. Victor Polster est par ailleurs aussi nommé à l'European Film Award dans la catégorie meilleur acteur. "Girl" raconte l'histoire de Lara, 15 ans, interprétée par Victor Polster, qui souhaite devenir danseuse de ballet. Lara, qui est née garçon, affronte le monde et son corps, soutenue par son père.