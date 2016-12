Il était une fois une petite fille riche mais malade (elle devient aveugle) et un petit garçon pauvre mais mignon (il devient amoureux). Elle est fortiche en classe et lui, c’est cancre. Deux minutes suffisent pour savoir qu’ils seront heureux et auront beaucoup d’enfants.

Entre le début et la fin, il faut être amateur de sensiblerie, inconditionnel de nunucherie ou être payé pour aller au ciné; sinon, c’est irregardable. Ou alors le 25 décembre après-midi et après la bûche (qui se couvre de moisissures, on est déjà le 28).

Il est sympa Michel Boujenah mais son histoire n’est pas belle comme il croit, elle est juste gnangnan. Ses personnages ne sont pas attachants comme il le pense, ils ont juste une seule dimension, pas la moindre épaisseur : le gentil papa veuf, le sournois camarade de classe… Et l’histoire ne se déroule pas en France mais au Cuculand, à Villers-Les-Bisounours. Le scénario n’est pas l’œuvre d’un être humain mais d’un ordinateur alimenté en sucre semoule et en films de patronage des années 50. Pour lui donner une petite touche XXIe siècle, on a rajouté un peu de musique, façon famille Bélier.

Mais ici, les acteurs, petits ou grands, n’existent pas ou alors à l’état de têtes à claques, tant leurs personnages relèvent du cliché et leurs dialogues du poncif. Cette trame archétypale n’est regardée d’aucun angle pour lui donner de la profondeur, ne bénéficie d’aucune idée originale pour lui donner une dynamique, n’est enrichie d’aucun sens artistique pour lui donner une forme.

Insipide, incolore, invertébré. Nul à brailler.





Réalisation : Michel Boujenah. Avec Charles Berling, Florence Guérin, Pascal Elbé… 1h25