"Wonder Wheel" : Kate Winslet sent le poisson et pourtant elle est hypnotique

Woody Allen emmène Kate Winslet à Coney Island. Foire aux désillusions, roue de l’infortune, amertume.Wonder Wheel ! Tout le film est dans le titre, dans cette grande roue. On monte dans la petite cabine, exiguë, usée. Mais plus on monte, ...