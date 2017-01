Cinéma Le fils aîné de Louis de Funès, Daniel, est décédé ce lundi, révèlent nos confrères français du

Il avait 79 ans et était hospitalisé dans un état grave à Creil, depuis son accident vasculaire cérébral survenu à son domicile de Clermont le 12 janvier.



Sur son compte Facebook, le journaliste Jean-Jacques Jelot-Blanc avait évoqué la situation terrible de Daniel de Funès. À bientôt 80 ans, le fils du monstre sacré du cinéma français a été frappé par un infarctus qui l'avait fortement affaibli. « C’est comme toujours en homme extrêmement discret, et à bientôt 80 ans – le 12 juillet prochain –, que Daniel de Funès souhaite nous faire ses adieux. (…) dans la plus grande discrétion, le fils aîné du plus grand comique du XXe siècle, l’immense Louis de Funès, vit en effet ses derniers moments », évoque-t-il.

Le journaliste rappelle que Louis de Funès est lui-même décédé d’un infarctus à l’âge de 68 ans. « S’il doit partir rejoindre Louis, disons-lui combien nous l’aimions autant qu’on a pu aimer son père. Comme nous aimions cet homme si discret, comme l’était d’ailleurs son célèbre père ».