Le début d’année est marqué par la sortie de séries, de films et de chansons qui redonnent de la voix aux Afro-Américains.

Les artistes se font l’écho des inquiétudes de la communauté noire et du mouvement "Black Lives Matter" ("Les vies noires comptent"). Et ce n’est pas un hasard si films et séries puisent dans des œuvres créées à l’époque de la lutte pour les droits civiques, dans les années 1960.