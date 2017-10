Le producteur Harvey Weinstein, l'un des plus puissants d'Hollywood, a présenté jeudi ses excuses et a déclaré se mettre en "congé" à la suite d'une série d'accusations de harcèlement sexuel révélées dans une enquête du New York Times.

"Je réalise que la façon dont je me suis comporté avec des collègues par le passé a causé beaucoup de douleur, et je m'en excuse sincèrement", a déclaré Weinstein dans un communiqué adressé au New York Times à la suite de la parution de cette enquête jeudi.