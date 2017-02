"Le Tout Nouveau Testament" selon Jaco Van Dormael a mis fin une fois pour toutes à une grande question existentielle : Dieu habite Bruxelles. Et Bouli Lanners est son seul apôtre. Les cinq cadeaux des rois images reçus samedi soir aux Magritte en constituent la preuve.

Son film n’aurait pas dû s’appeler "Les premiers, les derniers", mais "Le premier et les derniers"… Derrière lui, c’est la traversée du désert pour les cinéastes belges les plus cotés à l’étranger. Les frères Dardenne et leur "Fille inconnue" n’ont même pas été cités dans la Bible du 7e art noir-jaune-rouge 2017. Et Joachim Lafosse, le fils prodigue, dont "L’économie du couple" était de loin la plus adulée des fictions en compétition (207.269 entrées en Belgique et en France, contre 121.177 à celui de Bouli Lanners, 20.218 pour "Keeper", 8.508 pour "Parasol" et 4.355 pour "Je me tue à le dire"), a quitté bredouille le temple bruxellois de la pellicule.

Nos acteurs les plus célèbres ne sont pas plus prophètes en leur pays. Pour la cinquième fois, François Damiens n’est pas parvenu à changer une nomination en prix. Pour la troisième année d’affilée, Bouli Lanners a vu la couronne de meilleur acteur lui échapper. Malheur partagé par Marie Gillain, encore oubliée au palmarès.

Seule la présidente Virginie Efira, couronnée reine de la soirée, meilleure actrice (ex aequo avec Astrid Whettnall), pour sa performance dans "Victoria", a enfin touché le Saint Graal en décrochant la toute première récompense de sa carrière, hors prix du public.

Quant à Yoann Blanc, il est passé de La trêve au rêve en décrochant le Magritte du meilleur espoir… à 41 ans ! Sans commentaire.

Faut-il pour autant crucifier la grande fête du cinéma belge ? Certainement pas. La soirée nous a valu quelques moments surréalistes. Comme lorsque la présentatrice, Anne-Pascale Clairembourg, s’est exclamée : "2016, quelle année nulle !" Sans doute avait-on oublié de lui dire qu’on célébrait les meilleurs films de 2016.

La parodie de discours de Donald Trump par Virginie Efira (qui proposait de construire un mur autour des artistes trop souvent nommés) ou l’émotion visible d’André Dussollier, le discours de Jean Dujardin citant Gary Cooper ("Dans les westerns, on embrasse les chevaux, pas les actrices. Aux Magritte, on ne nomme pas les chevaux. Je vous laisse méditer là-dessus") sont autant de raison de continuer à faire la fête sans trop se soucier des prix.









"We will make Magritte great again"

Virginie Efira s’est montrée très émue en coulisses après son premier prix d’interprétation.

Dans sa superbe robe Natan blanc et or, Virginie Efira a illuminé la soirée des Magritte, samedi soir. C’est bien simple : on n’a vu qu’elle. Du début (un discours d’introduction inspiré ("Je suis heureuse d’être présidente. Vous avez misé sur la bonne personne. Magritte, tu vas renaître : We will make you great again !") à la fin (elle a remis la statuette du meilleur film à Bouli Lanners) en passant par sa victoire grâce à "Victoria" en tant que meilleure actrice, elle a occupé tout l’écran. Avec énormément d’autodérision et parfois une pointe de perfidie : "Ayez confiance, on peut ne pas avoir fini le conservatoire et devenir quand même présidente. On peut avoir empoché deux Palmes d’or et n’être malgré tout nulle part !"

Mais le moment phare fut bien sûr son prix d’interprétation. "C’était émouvant, lâche-t-elle en coulisses, très souriante. C’était chouette de partager ce prix avec Astrid Whettnall. Cela diluait un peu le trac."

Contente de votre présidence ?

Je suis surtout contente d’avoir fait le discours. J’ai essayé d’être un peu marrante.

Qu’est-ce que cela fait de recevoir ici un premier prix ?

J’avais déjà reçu un prix du public aux Magritte. Mais c’était une émotion différente. Ce n’était pas pour un film, j’étais gênée. On a vu ça lors des discours, avec des personnes qui pensaient à ceux qui n’ont pas eu de prix. Moi aussi, j’avais envie de le partager. Et pour le coup, cette fois, je le partage réellement. C’est chouette.

Cela rend plus légitime ?

C’est une question que je ne me pose plus. La légitimité, c’est un drôle de concept, entre soi et soi-même. Donc, ça va, ce prix, je le garde (rire).

Ensuite, il y aura les César…

On est obligé de hiérarchiser les prix ? Franchement, les deux m’ont fait extrêmement plaisir. En plus, aux Magritte, il n’y a pas Isabelle Huppert, c’est plus facile !





Mots choisis de cérémonie

La 7e cérémonie des Magritte du cinéma belge, samedi, a été marquée par quelques réactions savoureuses ou temps forts cocasses.

André Dussollier, Magritte d’honneur, à propos de son premier film sous la direction d’un Belge, "Chez nous" : "Bien que totalement étranger à la politique française, Lucas Belvaux s’est permis de critiquer le parti en tête dans tous les sondages. Je me demande si je ne vais pas devoir demander l’asile politique à la Belgique…"

Yoann Blanc : "Meilleur espoir, moi… Finalement, c’est assez drôle. Il y a une relève qui arrive, le cinéma belge est très créatif donc en forme de mon point de vue, mais financièrement, les producteurs ne tiendront peut-être pas le même discours."

Bouli Lanners : "Je ne suis pas pour la compétition. Je suis un peu cassé. Cela génère beaucoup de stress, d’émotion. Mais ce n’est pas grave : je vais boire une bière et ça va aller mieux. Je ne suis pas déçu du tout. Je suis un peu KO : je ne m’attendais pas du tout à ça."

Jean-Jacques Rausin (meilleur acteur pour "Je me tue à le dire") : "Je suis surpris. Sincèrement. La concurrence était lourde, avec des noms bien installés. Nul n’est prophète dans son pays, mais au moins, c’est une petite reconnaissance. C’est bien qu’on reconnaisse ce film."

Salomé Richard. Illustre inconnue avant la cérémonie, elle repart avec le Magritte du meilleur espoir féminin pour "Baden Baden". Et surtout, des milliers de clichés d’elle, seins nus, puisqu’au-dessus de sa petite jupe, elle ne portait qu’une sorte de filet de pêche totalement transparent. Pour la classe, on repassera. Mais le coup de pub est largement gagnant. Et en plus, elle a réussi d’entrée de jeu à déglacer l’ambiance.

Anne-Pascale Clairembourg, la présentatrice, s’est fendue de quelques perles. Comme "C’est utile un jeune, ça remplace un vieux quand il est mort." Ou encore : "Bonjour à tous ceux qui ne savent même pas qu’on existe." C’est sympa de penser au plus grand nombre…