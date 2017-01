Pour sa 7e édition, le Ramdam ne cache pas ses ambitions. Du 14 au 24 janvier à l’Imagix de Tournai, le "festival qui dérange" entend "largement dépasser les 20 000 spectateurs". Et conforter ainsi sa place de 3e plus important festival de cinéma de Wallonie, derrière le Fiff à Namur et le Festival du film d’amour de Mons. Pour ce faire, le Ramdam lorgnera ouvertement du côté du public frontalier - le 4 janvier dernier, une conférence de presse spécifique conviait ainsi la presse régionale française à Lille. Mais il pourra évidemment surtout compter sur une belle programmation.

Bousculer les lignes

Le président du festival Jean-Pierre Winberg rappelle les critères qui ont permis de dénicher, sur 400 films visionnés, les 41 longs métrages sélectionnés - deux journées seront consacrées aux courts, les 14 et 15 janvier. Pour être estampillé "Ramdam", un film doit "bousculer les a priori, remuer les consciences, nourrir la réflexion, ébranler les certitudes, faire bouger les lignes. Bref, regarder le monde différemment".

Le festival s’ouvrira ainsi, le 16 janvier à 20h, avec l’avant-première mondiale (en présence de l’équipe) d’"Angle mort", le nouveau film Nabil Ben Yadir. Le réalisateur bruxellois découvert avec "Les Barons" en 2009 signe ici un petit polar flamand inquiétant, qui met en scène l’arrivée en politique, au sein d’un parti d’extrême droite type Vlaams Belang, d’un ancien commissaire de police anversois campé par le génial Peter Van Den Begin. Le lendemain, Stephan Streker, bien connu des amateurs de foot au petit écran, présentera son troisième film : "Noces", drame sensible situé dans la communauté belgo-pakistanaise

D’autres réalisateurs ont confirmé leur présence à Tounai. Le Russe Kirill Serebrennikov vient avec "Le disciple" qui, dans la Russie d’aujourd’hui, suit le parcours d’un jeune intégriste chrétien. Tandis que le Roumain Adrian Sitaru accompagne "Illégitime", drame puissant sur l’inceste et l’avortement dans la Roumanie de Ceausescu. La Palestinienne Maï Masri dévoilera, elle, son premier film de fiction. Situé à la vieille du massacre de Sabra et Chatila, "3 000 nuits" décrit le quotidien d’une prison israélienne où se côtoient prisonnières politiques palestiniennes et détenues de droit commun israéliennes.

Avant-premières attendues

Le Français Arnaud Des Pallières est de retour en Belgique trois mois après avoir décroché décroché le Bayard d’or au Fiff à Namur, toujours avec "Orpheline", portrait de quatre femmes campées par Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Gemma Arterton et Solène Rigot. Tandis que le Mexicain Amat Escalante sera de passage par Tournai avec "La región salvaje", mystérieux film de genre présenté à Venise.

Le Ramdam présentera également quelques films très attendus, comme le sublime "Manchester by the Sea" de l’Américain Kenneth Lonergan, avec Casey Affleck (en salles le 25/2), "Miss Sloane" de John Madden, avec Jessica Chastain en lobbyiste sans foi ni loi, ou "Lion" de Garth Davis, avec Nicole Kidman et Dev Patel, présenté comme le nouveau "Slumdog Millionnaire". Sans oublier le western ultra-violent du Hollandais Martin Koolhoven "Brimstone", avec Dakota Fanning et Guy Pearce (qui sort le 18/1).

Documentaires choisis

Outre 27 œuvres de fiction, le Ramdam Festival proposera 11 documentaires, notamment consacrés à quelques personnalités fortes. Que ce soit le photographe américain scandaleux Robert Mapplethorpe ou l’"écrivain, peintre et prostituée" allemande Grisélidis Real. Très fort, "A German Life" recueille le témoignage de Brunhilde Pomsel. A 105 ans, cette dernière, qui fut sténographe au service du ministre de la Propagande Joseph Goebbels, est le dernier témoin de l’horreur du régime nazie. Valéria Bruni-Tedeschi s’intéresse à "Une jeune fille de 90 ans" dans un service gériatrique d’un hôpital d’Ivry, Julie Bertucelli à une jeune autiste de 30 ans dans "Dernières nouvelles du cosmos", tandis que le Belge Jérôme Le Maire a suivi le service de chirurgie d’un grand hôpital de Paris dans "Burning Out".

Les grandes questions politiques seront évidemment aussi au rendez-vous du Ramdam. Dans "Time to Choose", l’Américain Charles Henry Ferguson (oscar du meilleur documentaire 2010 pour le formidable "Inside Job", sur la crise financière) s’intéresse à la transition énergétique et plus largement au changement climatique. Quand son compatriote Alex Gibney nous plonge dans la cyberguerre que se mènent les Etats, dans le paranoïaque et très flippant "Zero Days". Enfin, "#Myescape" retrace le périple de réfugiés syriens vers l’Europe, à travers un montage d’images qu’ils ont filmées eux-mêmes sur leurs téléphones portables.H. H.

Du 14 au 24 janvier à l’Imagix de Tournai. Vip Pass : 75€. Fan Pass (10 films) : 55€. Light Pass (5 films) : 33€. Tickets : 8-9€ (6€ pour court métrage). Rens. : www.ramdamfestival.be.