Le sexe, monstre de plaisir (VIDEO)

Cinéma

Lundi, Amat Escalante dévoilait en Compétition "La región salvaje", une étonnante réflexion sur le désir et la sexualité. Découvert avec "Sangre", avant de décrocher à Cannes le prix de la mise en scène pour l’ ultraviolent "Heli", le jeune cinéaste mexicain change quelque peu de registre en flirtant avec le genre. Si son dernier film est toujours bien ancré dans la société mexicaine, Escalante fait en effet planer une aura de mystère en mettant en scène une jeune fille attirant vers une cabane reculée dans les bois d’autres jeunes gens, à qui elle promet un plaisir monstrueux…

Sans atteindre la puissance radicale des films précédents d’Escalante, "La región salvaje" parvient à créer une atmosphère intrigante pour révéler les instincts les plus primaires qui nous gouvernent, dans un film partagé entre réalisme sordide et onirisme, entre image que l’on donne de soi et fantasmes inavouables…

Sifflets

Deuxième film italien de la Compétition, Piuma de Roan Johnson a, lui, été copieusement sifflé à l’issue de la projection de presse. "C’est une honte !", criait même un journaliste italien face à cette comédie un brin réac’ mettant en scène un couple d’adolescents qui décident de garder leur bébé qu’ils attendent malgré les difficultés financières, sociales et familiales qui s’accumulent sur leurs épaules.

D’une grande pauvreté cinématographique, "Piuma" est un téléfilm jouant sur deux tableaux à la fois. Celui d’une comédie à l’italienne engoncée dans tous ses clichés : personnages hystériques hurlant des dialogues stupides, situations grotesques… Et celui d’une romance poétique gnangnan mettant en scène la beauté d’un amour adolescent plus fort que tout. Indigne de la Mostra.

Laquelle a par contre vibré, hors Compétition, face au somptueux "One More Time With Feeling" d’Andrew Dominik, sur le travail de deuil de Nick Cave faisant suite à la mort de son jeune fils Arthur en 2015. Un sujet au coeur de son nouvel album "Skeleton Tree", qui sortira le 9 septembre. Nous y reviendrons demain avec une interview du réalisateur néerlandais.