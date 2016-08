"Le tout nouveau testament" nommé pour le prix du public aux European Film Awards

Cinéma

La coproduction belge, avec à l'affiche notamment Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau et Catherine Deneuve, est en compétition avec onze autres films, à savoir "A man called love" de Hannes Holm, "A war" de Tobias Lindholm, "Aferim!" de Radu Jude, "Body" de Matgorzata Szumowska, "Fire at sea" de Gianfranco Rosi, "Julieta" de Pedro Almodóvar, "Mustang" de Deniz Gamze Ergüven, "Spectre" de Sam Mendes, "The Danish girl" de Tom Hooper, "The High sun" de Dalibor Matanic et "The lobster" de Yorgos Lanthimos. Le grand public peut d'ores et déjà exprimer son choix sur le site des European Film Awards.

Les films belges "La Fille inconnue" de Jean-Pierre et Luc Dardenne ainsi que "D'Ardennen" de Robin Proot font par ailleurs partie des cinquante longs métrages sélectionnés pour les 29e European Film Awards. Quatre autres coproductions belges "I, Daniel Blake" de Ken Loach (Les Films du Fleuve), "Au-delà des montagnes et des collines" d'Eran Kolirin (Entre Chien et Loup), "Baccalauréat" de Cristian Mungiu (Les Films du Fleuve) et "Elle" de Paul Verhoeven (Entre Chien et Loup) figurent également dans la sélection de cette édition 2016.

La cérémonie révélant les gagnants se déroulera le 10 décembre à Wroclaw, la capitale européenne de la culture 2016.