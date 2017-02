Il aura fallu moins d’à peine une semaine à Donald Trump pour imprimer sa marque à la présidence, mais guère plus au dramaturge Robert Schenkkan pour écrire "Building the Wall" ("Construire le mur"), première pièce de théâtre anti-Trump. Shenkkan n’est pas un amateur : il a remporté le prix Pulitzer du théâtre en 1992 pour sa pièce "The Kentucky Cycle" et un Tony Award (les Oscars du théâtre) pour "All the Way" en 2014. Le scénario de "Hacksaw Ridge" de Mel Gibson, qu’il a cosigné, est nommé aux Oscars.

Une pièce d’anticipation

"Nous ne vivons plus dans un monde où les affaires continuent", a expliqué le dramaturge au "New York Times". "Si le théâtre veut rester pertinent, il doit réagir rapidement aux événements." "Building the Wall" a été ébauchée la semaine précédant l’élection de Donald Trump.

Située en 2019, la pièce d’anticipation suit le destin d’un responsable de prison poursuivi pour avoir participé à la détention et la déportation d’immigrants après des attaques terroristes aux Etats-Unis. "Ce n’est pas une pure fiction : je m’inspire de lois américaines et de la rhétorique de Trump, ainsi que de ses récents décrets présidentiels", assure le dramaturge.

Cinq théâtres ont déjà aménagé leur agenda pour programmer la pièce. La première représentation devrait avoir lieu à New York le mois prochain, au Lark Theater, à New York. Des salles canadiennes et britanniques sont déjà intéressées.

D’autres théâtres américains se préparent à mettre à l’affiche des classiques dont le propos fait écho à l’évolution politique des Etats-Unis et aux inquiétudes qu’elles suscitent. L’adaptation de "1984" de George Orwell, par exemple, vient d’être remise à l’affiche d’une salle new-yorkaise.

Kristen Stewart chambre le président

La mobilisation ne se limite pas qu’aux théâtres. Déjà très engagée durant la campagne présidentielle, l’équipe de l’émission satirique populaire "Saturday Night Live" (SNL) a renchéri dans les attaques contre le président et son administration dans son émission du 4 février.

Présentatrice de la semaine, la comédienne Kristen Stewart, qui fut la cible de tweets assassins de Donald Trump lors de sa séparation avec Robert Pattinson, son partenaire de la saga "Twilight", a chambré le président : "Je ne crois pas que Donald Trump me déteste. Je crois qu’il en pince pour mon mec." Avant d’ajouter : "Donald, si tu ne m’aimes pas, je crois que tu m’aimeras encore moins ce soir, parce que je présente SNL et, tu sais, je suis homo…"

Stephen Bannon en Mort

Dans la même émission, Alec Baldwin a repris son rôle de Donald Trump - qu’il caricature depuis la campagne, suscitant l’ire du président américain. Flanqué de son conseiller Stephen Bannon (représenté sous forme de la Mort), on l’a vu singeant les conversations téléphoniques du président américain avec des chefs de gouvernement étranger, dont la chancelière allemande Angela Merkel. A propos de son décret anti-immigration, il lui dit : "J’écris un mémoire sur ce combat. Je l’intitulerai ‘Mon combat’. Comment dites-vous cela en allemand ?"

L’autre moment fort de l’émission fut l’incarnation de Sean M. Spencer par la comédienne Melissa McCarthy. Celle-ci a caricaturé avec une outrance ravageuse la propension du porte-parole de la Maison-Blanche à manipuler les faits et à agresser les journalistes. Une fois n’est pas coutume : Donald Trump n’a pas réagi par tweet.





En concert en Belgique, certains artistes s’excusent

Lundi 30 janvier, l’auteur compositeur et interprète américain Conor Oberst, que d’aucuns comparent, toutes proportions gardées, à Bob Dylan, s’excusait, en plein milieu de son concert à l’Ancienne Belgique à Bruxelles, de la politique menée par son "fou furieux de président". Des lecteurs nous rappellent que le chanteur et DJ américain Moby avait, en son temps, commencé son concert, en s’exclamant, en français, "je suis désolé d’avoir un président aussi c…..".

A l’époque, il s’agissait de Bush. Le 14 novembre 2016, au Witlof Bar du Botanique, à Bruxelles, le groupe "Mutual Benefit", originaire de Austin, Texas, s’était lui aussi, mais plus brièvement, excusé pour l’élection de Donald Trump. Samedi 11 février, c’est Lambchop, combo originaire de Nashville, qui se produira à l’Orangerie du Botanique, pour présenter son nouvel opus, "Flotus". On ne doute pas un seul instant que son leader Kurt Wagner évoquera d’une façon ou d’une autre Trump comme il l’a fait à Londres fin janvier. Et la liste de ces prises de position ne fait certainement que commencer.





Politique et immigration se sont invitées au Super Bowl via la pub

Le Super Bowl, finale de la Ligue nationale de football américain (NFL), dimanche, a aussi été le prétexte à la diffusion de contenu publicitaire à caractère politique. Le fait est exceptionnel car les enjeux financiers sont tels lors de ce match qui a réuni, en 2016, 111,9 millions de téléspectateurs, que la polémique, et a fortiori la politique, n’y ont pas leur place. La plateforme de réservation d’hébergement chez l’habitant Airbnb a frappé le plus fort, avec une publicité qui se posait clairement en réaction au décret migratoire pris il y a dix jours par le président Donald Trump. “Nous pensons que qui que vous soyez, d’où que vous soyez, qui que vous aimiez, ou en qui vous croyiez, nous avons tous notre place, plus vous acceptez, plus le monde est beau”, est le message qui a défilé, sur fond de visages de personnes de multiples origines. Airbnb a lancé le mot clé “#weaccept” (nous acceptons).

Budweiser, la marque de bière la plus populaire aux Etats-Unis, a rappelé le périple épique de l’un de ses deux fondateurs, Adolphus Busch, immigré allemand aux Etats-Unis, tandis que la chaîne de matériaux de construction 84 Lumber a diffusé un spot montrant le parcours d’une femme et de sa fille qui tentent de traverser dans la clandestinité ce qui semble être la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Elles trouvent finalement une porte. S’affiche alors le message : “La volonté de réussir est toujours la bienvenue ici.” Egalement dans le registre de l’immigration, le voyagiste en ligne Expedia a montré une femme qui parcourt le monde pour aller secourir des migrants et aider des populations dans le besoin. (