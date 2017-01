Pour la première fois, la série de bande dessinée franco-belge "Spirou et Fantasio", créée en 1938, va être portée au grand écran par le réalisateur français Alexandre Coffre dans un long métrage, en tournage jusqu'au 27 mars, ont annoncé lundi les productions Fidélité.

Tourné depuis le 16 janvier, en France et au Maroc, le film "Les Aventures de Spirou et Fantasio" est attendu en salles en juin 2018, a précisé Fidélité dans un communiqué.

Le film est coproduit en Belgique par le studio Belvision, filiale des éditions Dupuis.

Personnages incontournables de la BD franco-belge, les deux amis dont les aventures mêlent humour et mystère, seront interprétés par Alex Lutz (Fantasio) et Thomas Soliveres (Spirou).

Ce long métrage démarrera par la rencontre des deux héros, l'un groom dans un palace, l'autre reporter en mal de scoop.

Ils s'élanceront à la recherche du comte de Champignac (Christian Clavier), un inventeur excentrique enlevé par les hommes de mains de l'infâme Zorglub (Ramzy Bedia).

Les aventures de Spirou et Fantasio ont été adaptées en série animée pour la télévision dès 1992.

Ce projet de long métrage n'est pas la seul pour les éditions Dupuis, fleuron de l'édition de bande dessinée en Belgique. Une adaptation en dessin animé de la série à succès "Zombillenium" est en cours de finition. Et "Le Petit Spirou", également coproduit par Belvision, est aussi en cours de réalisation avec des acteurs.

Enfin, le projet d'adaptation de la série "Seuls" va être présenté au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Il s'agit là d'un projet cent pour cent français.

Les éditions Dupuis et Belvision mûrissent aussi un projet d'adaptation de Gaston Lagaffe.

Studio d'animation fondé en 1955 par le Belge Raymond Leblanc, Belvision a notamment produit les premières adaptations en dessin animé de "Tintin" et les premiers "Astérix et Obélix", ainsi que "La flûte à six Schtroumpfs" d'après Peyo.

Belvision a coproduit récemment "La Tortue Rouge" du Hollandais Michael Dudok De Witt, qui vient d'être nommé à l'Oscar 2017 du Meilleur film d'animation.