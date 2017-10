Al’issue d’un panoramique sur la place de Rochefort, la caméra de Jacques Demy s’élève pour rentrer, par une fenêtre ouverte, dans une salle de répétition de danse."Nous sommes deux sœurs jumelles/nées sous le signe des gémeaux/Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do/Toutes deux demoiselles/Ayant eu des amants très tôt/Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do…" Cinquante ans après avoir résonné pour la première fois, "La Chanson des Jumelles" claque toujours de façon aussi magistrale sur l’écran géant du "Grand Rex" à Paris, où, samedi soir, 2700 fans - dont l’immense majorité n’étaient pas nés lors de la sortie du film - étaient venus souhaiter bon anniversaire à Catherine Deneuve (Delphine, la blonde) et Françoise Dorléac (Solange, la rousse), toujours aussi sublimes "Demoiselles de Rochefort".

Sœurs à la ville, jumelles pour Demy

Quel plaisir de revoir les deux sœurs chanter, danser, aussi complices dans leur troisième et dernier film en commun. Dans "Les demoiselles ont eu 25 ans", documentaire réalisé par Agnès Varda en 1992, deux ans après la mort de son mari Jacques Demy, Deneuve se souvenait avec émotion de ce tournage. "On était comme des adolescentes car on se retrouvait comme quand on était chez nos parents. On a retrouvé un rapport de sœurs qui s’est prolongé pendant le tournage mais qui, après, m’a laissée mélancolique car ensuite, chacune est retournée à sa propre vie…" Une vie brève pour Dorléac, qui meurt dans un accident de voiture à Nice, trois mois après la sortie du film, alors qu’elle se dépêchait pour prendre l’avion qui aurait dû l’emmener à Londres à la première de la version anglophone des "Young Girls of Rochefort"…