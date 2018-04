On a rarement le privilège d’assister à la naissance d’un film. Pas le tournage, mais l’éclosion de la toute première idée. Ce fut notre cas, il y a douze ans, entre l’aéroport de Charleroi et Bruxelles. De retour du Festival de Venise, où avait été présenté le film "Nue Propriété" de Joachim Lafosse, nous partageons un taxi avec le réalisateur et ses deux comédiens, Jérémie et Yannick Renier.