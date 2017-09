Lorsque l’on parle de cinéma, on mentionne toujours les acteurs et les réalisateurs. Mais regardez un générique de film, et vous y lirez des dizaines, voire des centaines de noms. Le cinéma est, en effet, un art collectif. A Hollywood, c’est même une industrie, avec des studios qui produisent des dizaines de films par an, sur lesquelles œuvrent monteurs, directeurs de la photographie, décorateurs, costumiers, électriciens et autres techniciens.

En Belgique, comme en France, les tournages de film et de séries mobilisent moins de personnes que les blockbusters américains. Mais ceux qui les créent n’en sont pas moins des professionnels rigoureux, qui ont appris des métiers pointus, soit dans des écoles spécialisées, soit sur le tas.

L’opération “Cinéastes en classe”, initiée par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est destinée à révéler cette réalité du cinéma en permettant à des élèves de rencontrer des professionnels du cinéma belge, parfois célèbres et réputés.

“La Libre Belgique” et son supplément “La Libre Culture” présentent et rencontrent régulièrement certains de ces artisans. En guise d’accompagnement à “Cinéastes en classe”, notre dossier multimédia détaille les principaux métiers nécessaires à la réalisation d’un film. De quoi mieux comprendre la fabrique du cinéma et – qui sait ? – peut-être susciter de nouvelles vocations.