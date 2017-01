En 2013, la réalisatrice belge Delphine Lehericey signait un premier long métrage, "Puppylove", salué par la critique. Depuis, plus rien à l’écran, même si elle multiplie les projets. Elle devrait tourner l’été prochain un nouveau long métrage, "Le milieu de l’horizon". On vient de voir sur la Une son documentaire "Une cheffe et sa bonne étoile", récit de l’ascension d’une femme chef dans le milieu très masculin de la gastronomie. Tiens, y aurait-il un lien avec celui du cinéma ? La réalisatrice soumet en tout cas au Boost Camp son prochain film.

Que s’est-il passé durant les quatre ans suivant "Puppylove" ?

Je ne suis pas restée inactive. J’ai eu l’envie d’aller plus loin. J’ai développé un projet documentaire, un long métrage de fiction, une bande dessinée. Mais la gestation de ces projets fut longue. En ce qui me concerne tout va se concrétiser un peu en même temps.

Est-il plus difficile pour une femme de transformer l’essai du premier film ?

Autant pour les hommes que pour les femmes, il est plus compliqué de réaliser son deuxième film. On va vous demander de faire un film tout aussi personnel mais plus grand public. Cela entraîne plus de questions et de pression. Pour les femmes réalisatrices, se greffent en outre des questions d’ordre familial. Mon fils avait entre un an et demi et deux ans et demi lorsque j’ai tourné "Puppylove". J’ai été beaucoup absente, prise par le film. Une fois celui-ci terminé, j’ai voulu compenser, être plus présente.

Est-ce que de manière plus générale, y a-t-il une vraie disparité entre hommes et femmes au cinéma ?

Les chiffres m’interpellent. Objectivement, cela reste un monde très masculin. Et pas seulement en termes d’effectifs. On voit qu’il y a des sujets qui n’intéressent pas les hommes. Il faut convaincre les producteurs de l’intérêt de porter tel ou tel film à l’écran. Il y a un peu de paternalisme, aussi. Les producteurs vont avoir tendance à protéger les femmes réalisatrices avec les questions de budget - genre "tu ne vas rien y comprendre ma petite". Et nous, comme des imbéciles, on accepte, parce que, oui, les questions de budget, comme tous les réalisateurs, on ne veut pas s’en occuper. On affronte aussi des clichés. Ils vont souvent se dire qu’un film sur une femme doit être réalisé par une femme. Ou si une réalisatrice propose un sujet sur le post-partum ou la sexualité féminine, ça va les intéresser, mais ils vont porter dessus un regard d’homme. On constate qu’il est difficile de convaincre de confier un gros budget ou un film d’action à une femme. Il faudrait une Kathryn Bigelow (réalisatrice oscarisée de "Point Break" et "Zero Dark Thirty", NdlR) dans chaque pays. Je crois que le problème de la disparité sera réglé quand on ne s’étonnera plus qu’une femme signe une superproduction d’action…