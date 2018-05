4 Vidéo

"Je n'ai jamais tué personne mais si ça doit arriver, je tuerai un journaliste"

Lars von Trier est de retour au Festival de Cannes et comme à son habitude, le cinéaste danois n'a pa pu garder sa langue dans sa poche. Lars von Trier a encore frappé à Cannes avec le film "The House That Jack Built": une plongée de plus ...