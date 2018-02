En 2009, Danny Boyle remporte l’Oscar du meilleur film pour "Slumdog Millionnaire". Deux tubes de la bande originale tournent en boucle sur les radios : "O… Saya" et "Paper Plane", tous deux interprétés par la chanteuse britannique d’origine sri-lankaise M.I.A, alors au faîte de sa gloire. Une polémique sur le génocide perpétré contre les Tamouls par le gouvernement sri-lankais et un doigt d’honneur en direct à la télé américaine en plein show de Madonna au Super Bowl en 2012 plus tard, la superstar est redevenue Mathangi Arulpragasam…

(...)