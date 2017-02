Marie Gillain, Virginie Efira, François Damiens et Bouli Lanners figurent parmi les nominés pour la septième cérémonie des Magritte du Cinéma, les prix qui récompenseront le meilleur du 7e art belge le 4 février prochain à Bruxelles, a annoncé mardi l'Académie André Delvaux, organisatrice de l'événement, lors d'une conférence de presse.

Marie Gillain (Mirage d'amour), Virginie Efira (Victoria), Astrid Whettnall (La route d'Istanbul) et Jo Deseure (Un homme à la mer) brigueront le Magritte de la "Meilleure actrice". Virginie Efira, qui présidera cette édition 2017, est par ailleurs nominée comme "Meilleure actrice dans un second rôle" pour "Elle" du Néerlandais Paul Verhoeven.

Comme l'an dernier, François Damiens (Les cowboys) et Bouli Lanners (Les premiers les derniers) sont quant à eux en compétition dans la catégorie "Meilleur acteur", face à Jean-Jacques Rausin (Je me tue à le dire) et Aboubakr Bensaihi (Black).

"Les premiers les derniers" concourra également pour le Magritte du "Meilleur film", de même que "Keeper" de Guillaume Senez, "L'économie du couple" de Joachim Lafosse, "Je me tue à le dire" de Xavier Seron et "Parasol" de Valéry Rosier.

Outre ces deux sections, le long métrage de Bouli Lanners est retenu dans six autres catégories à savoir celles du "Meilleur réalisateur", "Meilleur acteur dans un second rôle" (David Murgia), "Meilleur scénario original ou adaptation", "Meilleure image", "Meilleurs décors" et "Meilleurs costumes".





Meilleur réalisateur

Bouli Lanners pour Les Premiers les Derniers

Meilleur espoir féminin

Salomé Richard pour Baden Baden

Meilleur espoir masculin

Yoann Blanc dans Un homme à la mer

Meilleur scénario original

Je me tue à le dire de Xavier Seron

Meilleure image

Olivier Boonjing ⁰pour Parasol

Meilleur costume

Elise Ancion pour Les premiers les derniers

Meilleur décor

Elise Ancion pour Les premiers les derniers

Meilleur montage

Julie Brenta pour Keeper

Meilleur premier film

Keeper de Guillaume Senez

Meilleur documentaire

En bataille d’Eve Duchemin

Meilleur court métrage de fiction

Le Plombier de Fortunat-Rossi et Seron

Meilleur actrice dans un second rôle

Catherine Salée pour Keeper

Meilleur film flamand

Belgica de Felix van Groeningen

Meilleur film étranger

La Tortue Rouge de Michael Dudok de Wit

Meilleur son

Mathieu Michaux pour La Tortue Rouge





Magritte d'honneur

André Dussollier