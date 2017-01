Avec huit nominations, "Les premiers les derniers" de Bouli Lanners et "Keeper" de Guillaume Senez figurent parmi les favoris de la 7e édition des Magritte du Cinéma, les prix qui récompenseront le meilleur du septième art belge le 4 février prochain à Bruxelles. Les nominations ont été dévoilées mardi par l'Académie André Delvaux, organisatrice de l'événement, lors d'une conférence de presse. "Les premiers les derniers" concourra ainsi dans les catégories "Meilleur film", "Meilleur acteur", "Meilleur réalisateur", "Meilleur acteur dans un second rôle" (David Murgia), "Meilleur scénario original ou adaptation", "Meilleure image", "Meilleurs décors" et "Meilleurs costumes".

Le long métrage raconte l'histoire de Cochise et Gilou, deux chasseurs de primes, à la recherche d'un téléphone volé au contenu sensible. Dans leur aventure, les deux inséparables croisent le chemin d'Esther et Willy, un couple en cavale.

De son côté, "Keeper" de Guillaume Senez est lui en lice pour décrocher les Magritte du "Meilleur film", "Meilleur premier film", "Meilleure actrice dans un second rôle" (Catherine Salée), "Meilleur acteur dans un second rôle" (Sam Louwyck), "Meilleur scénario original ou adaptation", "Meilleur son", "Meilleurs décors" et "Meilleur montage".

Premier film de Guillaume Senez, "Keeper" raconte l'histoire d'un couple d'adolescents qui, du haut de leurs 15 ans, vont devenir parents.

Derrière "Les premiers les derniers" et "Keeper", "Parasol" de Valéry Rosier et "Je me tue à le dire" de Xavier Seron enregistrent 7 nominations, notamment dans la catégorie "Meilleur premier film", devant "Black" d'Adil El Arbi et Bilall Fallah ainsi que "L'économie du couple" de Joachim Lafosse qui comptent respectivement 5 et 4 nominations.

Au total, 21 Magritte seront décernés à l'ensemble de la profession lors de cette soirée qui sera diffusée en direct et en clair sur Be tv, partenaire de l'événement et producteur. Un Magritte d'Honneur sera par ailleurs remis à une personnalité emblématique du 7e Art, dont le nom sera dévoilé prochainement. En 2016, "Le Tout Nouveau Testament" de Jaco Van Dormael était reparti grand gagnant de la cérémonie, avec 4 distinctions.

Depuis le lancement des Magritte du cinéma, plus de 500 films ont été soumis au vote des professionnels, souligne l'Académie André Delvaux, qui précise que 72 films étaient éligibles pour cette 7e cérémonie.

Cette édition 2017 des Magritte du Cinéma sera présidée par Virginie Efira, avec Anne-Pascale Clairembourg en maîtresse de cérémonie.