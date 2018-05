Alors que pour la septante et unième fois le Festival de Cannes ouvre ses portes, le dernier Marvel faisait plus d'un milliard de dollars de recettes en une dizaine de jours à peine. Des deux côtés de la ligne du mainstream, les films et les salles obscures ont l'air d'attirer plus de spectateurs que jamais. Mais est-ce vraiment le cas?





Et qu'en est-il du piratage ? Annoncé comme le pourfendeur du septième art, a-t-il vraiment eu raison du cinéma?





La rédaction de LaLibre.be vous propose de plonger dans les chiffres et les statistiques afin de voir si, comme annoncé, le piratage a vraiment impacté l'industrie du cinéma.













Le cinéma, malgré le piratage, se porte bien. Il reste, avec 20 millions de spectateurs, largement la sortie préférée des Belges. En comparaison, le football en première division n'attire que 2.8 millions de personnes chaque année.