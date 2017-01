Concierge dans un immeuble de Boston, Lee Chandler (Casey Affleck) vit chichement dans son minuscule appartement de fonction, aux allures de cellule de prison. Ses soirées, ce trentenaire renfrogné les passe à écluser des bières, affalé au bar, insensible aux sollicitations des jolies jeunes femmes. Ce qu’il cherche, c’est plutôt l’oubli, la bagarre… Un jour, un coup de fil lui annonce la mort de son frère Joe (Kyle Chandler). Le voilà forcé de retourner à Manchester by the Sea, petite ville où il a grandi, pour s’occuper de son neveu adolescent Patrick (Lucas Hedges). Sur place, on le voit froid, distant. Au moins aussi mal à l’aise que les gens qu’il croise. Où l’on sent que si Lee a fui Manchester pour ne jamais y revenir, c’est pour tenter de laisser derrière lui un passé très douloureux…

Il est de ces films que tout prédestine à l’échec et qui sont pourtant touchés par la grâce. Sur papier, le sujet de "Manchester by the Sea" est tout ce qu’il y a de plus glissant. Les thèmes du deuil, de la culpabilité et de la rédemption sont rabâchés depuis toujours par le cinéma américain. Et l’essai vire trop souvent au mauvais mélo, avec un bon fond de morale judéo-chrétienne… Kenneth Lonergan évite tous ces écueils pour accoucher d’un film sensible et juste sur le travail de deuil.

"Manchester by the Sea" est un film courageux, qui aborde une question rarement traitée au cinéma, celle de l’impossibilité, parfois, de se reconstruire après un événement tragique. Les blessures du personnage principal ne pourront en effet jamais cicatriser. Car si la vie reprend autour de lui (y compris pour son ex-femme, campée par la magnifique Michelle Williams), il est impensable pour Lee Chandler d’espérer retrouver un jour une existence proche de celle qui était la sienne avant la tragédie qui l’a brisé. Dévoré par la culpabilité, l’homme se condamne à une vie de pénitence…

Dans ce rôle douloureux, Casey Affleck est tout simplement exceptionnel. L’acteur livre une prestation tout en retenue face au jeune Lucas Hedges (découvert dans "Moonlight Kingdom") et face à Michelle Williams. La comédienne n’a que quelques scènes mais se révèle bouleversante. Si l’émotion est aussi forte, c’est qu’elle n’est jamais appuyée, que les acteurs font au contraire tout pour la contenir, pour conserver toute la dignité à la souffrance de leurs personnages. Tout comme Lonergan impressionne par la sobriété de sa mise en scène, au service de ses comédiens, dont il tire le meilleur, cette part d’invisible qui se cache derrière les mots. Lonergan manie également de façon brillante les flash-backs, dont il use avec fluidité et élégance pour nous révéler progressivement pourquoi son personnage est à ce point hanté par son passé. Ce qui culmine dans une scène dans un commissariat de police d’une rare intensité dramatique.

Si le sujet est douloureux, "Manchester by the Sea" n’est pourtant jamais dépressif. Souvent drôle - notamment grâce au personnage du neveu -, le film embrasse la vie dans toutes ses émotions contradictoires. Tandis qu’il rend hommage à des gens simples, parvenant à capter la beauté du quotidien, mais aussi du sens de la communauté dans une petite ville de Nouvelle Angleterre. Ce n’est pas pour rien que le film porte le titre de "Manchester by the Sea". Le cinéaste new-yorkais filme en effet avec un vrai amour ce petit port de pêche du Massachusetts. La neige, la mer, le vent, les maisons en bois ne sont pas qu’un décor. Ils constituent un personnage à part entière de cette superbe évocation de la difficulté, et parfois de l’impossibilité, de retrouver goût à la vie après la tragédie.





Scénario & réalisation : Kenneth Lonergan. Photographie : Jody Lee Lipes. Musique : Lesley Barber. Montage : Jennifer Lame. Avec Casey Affleck, Lucas Hedges, Michelle Williams, Kyle Chandler… 2 h 17.