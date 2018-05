Les hommes mûrs ont le droit de s’amuser avec des petites jeunettes. Pourquoi les femmes de 40 ans ne pourraient pas en faire autant avec une bande de jeunes mecs, le temps de quelques semaines de vacances en bord de mer dans le sud de la France ? C’est ce que se disent Elise (Axelle Laffont) et Sonia (Marie-Josée Croze), venues donner un coup de main à leur copine Cécile (Virginie Ledoyen) pour vider sa maison, restée vide depuis la mort de son mari, trois ans plus tôt. Plutôt sage, la jeune veuve ne voit pas d’un bon œil ses copines s’amuser avec des gamins de 20 ans, pour qui MILF (acronyme bien connu des utilisateurs de YouPorn) est un compliment. Car c’est bien connu, une MILF, ça n’a rien à voir avec une cougar…

"Le temps ne fait rien à l’affaire, chantait Brassens. Quand on est con, on est con." La chanson semble avoir été écrite pour Axelle Laffont. Découverte dans des pitreries amusantes dans "La Grosse émission" de Comédie ! il y a 20 ans, la fille de Patrice Laffont a vieilli mais a conservé son "corps de rêve", qu’elle filme de façon lascive (à coups de ralentis sur ses fesses et le reste). On comprend qu’elle veuille s’offrir une thérapie personnelle sur sa capacité à continuer à séduire à 47 ans. Mais avait-elle besoin d’embarquer dans ce premier long métrage sous forme d’ego trip Marie-Josée Croze et Virginie Ledoyen ? Celles-ci se montrent nettement moins à l’aise. Non pas avec leur corps, mais avec la stupidité d’un film qui ne fait que renforcer les clichés qu’il entend dénoncer.

Evidemment que la femme est l’égale de l’homme. Mais doit-elle pousser l’égalité jusqu’à être aussi conne ? On se demande en effet pourquoi les films proposant l’image la plus stéréotypée de la féminité (sinon la plus pathétique) sont toujours signés par des femmes ! "Les Gazelles", "Sous les jupes des filles", "Faut pas lui dire"… Les exemples ne manquent pas ces dernières années.

Réalisation : Axelle Laffont. Scénario : Axelle Laffont & Lilou Fogli. Photographie : Pierre Aïm. Musique : Hubert Cornet. Montage : Clémence Samson. Avec Axelle Laffont, Marie-Josée Croze, Virginie Ledoyen, Matthias Dandois, Florence Thomassin… 1 h 36.