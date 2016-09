Mostra : un Lion d’or invisible  ?

Cinéma

Année après année, la Mostra perd sensiblement de son prestige, au profit de festivals concurrents comme Toronto ou Saint-Sébastien… Même son prix le plus emblématique, le Lion d’or – remis depuis 1949 – n’est plus une garantie pour un film d’être vu par un large public. Et ce alors même que son directeur Alberto Barbera, qui a repris les rennes du plus vieux festival du monde en 2012, a pourtant su renouer avec le cinéma hollywoodien, attirant par exemple sur le Lido les trois derniers oscars du meilleur film : “Gravity”, “Birdman” et “Spotlight”…

Dans les années 90, la Mostra faisait pourtant rayonner son prestige en offrant son Lion d’or à des films marquants comme “Urga” de Mikhalkov, “Bleu” de Kieslowski, “Short Cuts” d’Altman, “Vive l’amour” de Tsai Ming-liang, “Cyclo” de Tran Anh Hùng ou encore “Hana-bi” de Kitano. La décennie suivante sera celle de Jafar Panahi (“Le cercle”), Peter Mullan (“The Magdalene Sisters”), Mike Leigh (“Vera Drake”), Ang Lee (“Le secret de Brokeback Mountain” et “Lust, Caution”), Jia Zhang-ke (“Still Life”) ou Darren Aronofsky (“The Wrestler”). Depuis les années 2010, la Mostra peine par contre à réconcilier cinéphilie et large public autour du Lion d’or. Qui a vu le “Faust” de Sokourov ou le “Pieta” de Kim Ki-duk ? Sans même parler de “Desde alla” du Vénézuélien Lorenzo Vigas, vainqueur l’année dernière mais jamais sorti sur les écrans belges. Et il en ira sans doute de même pour le Lion d’or 2016…

Un lion d’or contemplatif

Présidé par Sam Mendes, le jury vénitien a choisi de récompenser The Woman Who Left de Lav Diaz, qui avait déjà décroché un prix à Berlin en début d’année pour son précédent “A Lullaby to the Sorrowful Mystery” mais aussi le Léopard d’or à Locarno en 2014 pour “From What is Before”. Depuis “Norte, la fin de l’histoire”, présenté à “Un certain regard” à Cannes en 2013, le cinéaste philippin a en effet la cote dans les festivals, admiré pour la puissance d’un cinéma viscéralement hors norme. Son cinéma, Lav Diaz l’envisage en effet comme une oeuvre d’art radicale, sans concession, notamment en termes de format. Le cinéaste aime prendre son temps dans des œuvres qui peuvent durer jusqu’à 11 heures (comme “Evolution of a Filipino Family” en 2004), pour retracer, avec des comédiens non professionnels, des histoires simples ancrées dans l’histoire de son pays.

A nouveau composé de longs plans fixes en noir et blanc, “The Woman Who Left” conte cette fois une vengeance au ralenti dans une communauté sino-philippine en 1997. Sortie de prison après 30 années de détention pour un crime qu’elle n’a pas commis, une femme est bien décidée à retrouver le responsable de sa vie perdue… A 57 ans, fidèle à la précision maniaque de sa mise en scène, Lav Diaz signe un film plastiquement remarquable, d’une grande beauté, porté par un rythme atone assez hypnotisant. Reste qu’avec ses 3 h 40 (un court métrage pour le réalisateur…), le film est d’emblée réservé à un public de cinéphiles avertis, lors d’une nouvelle rétrospective au Jeu de Paume à Paris ou à la Cinématek à Bruxelles…

Tiercé dans le désordre

Si le film de Lav Diaz a tant impressionné le jury du Britannique Sam Mendes, c’est peut-être en comparaison de la faiblesse de la Compétition officielle cette année. Sur les 20 films en lice, une bonne moitié étaient moyens, voire carrément indignes du plus vieux festival du monde. On pense à “Une vie entre deux océans” de Derek Cianfrance, “Piuma” de Roan Johnson ou “Brimstone” de Martin Koolhoven. Ceux-ci ne figurent logiquement pas au palmarès.

L’auteur des deux derniers James Bond et d’“American Beauty” et ses jurés (Gemma Arterton, Laurie Anderson, Chiara Mastroianni, Joshua Oppenheimer…) ont pointé, mais pas dans l’ordre attendu, les films qui avaient fait la plus forte impression sur le Lido. Oubliant peut-être “Une vie”, belle adaptation de Maupassant par Stéphane Brizé, et le très intéressant “The Blind Christ” du Chilien Christopher Murray. Ou snobant le retour d’Emir Kusturica dans “On the Milky Road”. Alors qu’ils offrent un incompréhensible prix spécial au très quelconque The Bad Batch , relecture sentimentale de “Mad Max” signée par l’Américaine Ana Lily Amirpour.

“La La Land” sous-estimé

Tout le monde promettait le Lion d’or à La La Land , hommage magique à la comédie musicale de l’Américain Damien Chazelle. Celui-ci doit se contenter du prix d’interprétation pour la ravissante Emma Stone, qui vole en effet presque la vedette à Ryan Gosling. Dommage pour Natalie Portman, magnifique Jackie Kennedy pour le Chilien Pablo Larraín, qui ne décroche qu’un simple prix du scénario… Qu’on aurait plutôt vu pour El ciudadano illustre , s’il fallait donner un prix à la seule comédie de la sélection. Le film des Argentins Gastón Duprat et Mariano Cohn recçoit le prix du meilleur acteur pour la performance d’Oscar Martinez. Un choix assez surprenant face à des interprétations plus subtiles, comme celle de Pierre Niney dans Frantz par exemple. C’est celle qui partage l’affiche du film de François Ozon avec lui, la jolie Allemande Paul Beer, qui est distinguée, via le prix Mastroianni de la révélation…

Rien à redire par contre du prix du meilleur réalisateur offert, ex-aequo, au Russe Andreï Kontchalowski pour Paradise et au Mexicain Amat Escalante pour La región salvaje . Le premier sonde les consciences européennes à l’aune des camps de la mort nazi, là où le second explore de façon fantasmagorique la violence faite aux femmes et l’homophobie au Mexique… Enfin, très ému au moment de recevoir son Lion d’argent, Tom Ford décroche un Grand Prix du jury mérité pour Nocturnal Animals . Avec ce film noir envoûtant, le styliste texan prouve qu’il existe une vie en dehors de la mode. Et qu’après “A Single Man” en 2009, il faut désormais aussi compter sur lui comme cinéaste…





Fien Troch récompensée aux Orizzonti

Dans la section parallèle Orizzonti, Robert Guédiguian a offert le prix du meilleur film à l’Italienne Federica Di Giacomo pour Liberami , documentaire sur la superstition et les pratiques d’exorcisme dans la Sicile profonde.

Si son jury est resté insensible à “Réparer les vivants”, très belle adaptation du roman de Maylis de Kerangal parla Française Katell Quillévéré (en salles le 9/11), il a offert un prix de la mise en scène amplement mérité à Fien Troch pour Home , qui est également présenté en ce moment à Toronto, avant sa sortie début 2017.

Pour la première fois, la cinéaste flamande de 38 ans – auteure de “The Unspoken” avec Emmanuelle Devos en 2008 et de “Kid” en 2012 – a trouvé la forme parfaitement en accord avec son sujet de prédilection : l’incommunicabilité. Filmé en 4/3, ce drame intimiste inspiré de faits réels raconte le meurtre d’une mère par son fils et deux de ses amis. Troch opte pour une mise en scène sobre, juxtaposant de façon brute des scènes prises sur le vif, qui capturent l’ennui de ces adolescents flamands mais aussi la pression que fait peser sur leurs épaules la génération des parents.

Son prix de la mise en scène, la réalisatrice l’a partagé sur la scène du Palazzo del cinema avec son compagnon, le monteur Nico Leunen, qui signe ici non seulement le montage mais aussi le scénario. La grande force de “Home”, au-delà du fait divers significatif qu’il relate, c’est en effet sa grande cohérence esthétique. De l’écriture au montage en passant par la réalisation, tout a été pensé, mais sans que cela se ressente jamais à l’écran…