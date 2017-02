Cinéma Natalie Portman et Lily-Rose Depp sont à l’affiche, mercredi, de "Planétarium". A Venise, elles nous ont offert leurs regards croisés sur le métier d’actrice.

Dévoilé à la Mostra de Venise en septembre dernier, "Planétarium", de Rebecca Zlotowski, a créé un joli buzz. Il faut dire que la jeune cinéaste française était bien accompagnée pour présenter sur le Lido son troisième film, un thriller fantastique ambitieux mêlant cinéma et spiritisme sur fond de montée du nazisme, qui sort en salle ce mercredi.

L’apparition sur le tapis rouge de Natalie Portman et de Lily-Rose Depp a fait crépiter les flashes ! Dans le salon cosy d’un bel hôtel Liberty, on retrouve deux jeunes femmes souriantes et complices, malgré la différence d’âge : 35 ans pour Portman, 17 ans pour la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis.