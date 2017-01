L'annonce des nominations pour la 89ème soirée des Oscars s'est déroulée ce mardi. Pour la première fois, l'annonce des finalistes pour la cérémonie qui se déroulera le 26 février, apogée de la saison des prix à Hollywood, se faisait par streaming sur internet avec des stars comme Brie Larson, lauréate de l'an dernier, ou Jennifer Hudson, également actrice oscarisée.

"La La Land" de Damien Chazelle, grand vainqueur des Golden Globes, avec Ryan Gosling et Emma Stone, est nominé à 14 reprises (dans 13 catégories). Voici ses chances de faire le doublé.

Oscar du meilleur film

La comédie musicale "La La Land" ainsi que les drames "Moonlight" et "Manchester by the sea" font partie des films sélectionnés pour l'Oscar du meilleur film, a annoncé mardi l'Académie des arts et sciences du cinéma.

Le film de science-fiction "Premier contact", "Tu ne tueras point" de Mel Gibson, "Les figures de l'ombre", "Lion", "Fences" et "Comancheria" sont aussi dans la course pour ce prix prestigieux du cinéma américain.





Meilleurs acteurs

Les acteurs suivants ont été nommés dans la catégorie du meilleur acteur:

Casey Affleck, "Manchester by the Sea"; Andrew Garfield, "Tu ne tueras point"; Ryan Gosling, "La La Land"; Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"; Denzel Washington, "Fences".





Meilleurs réalisateurs

Les cinéastes suivants ont été nommés dans la catégorie du meilleur réalisateur:

Denis Villeneuve "Premier contact"; Mel Gibson "Tu ne tueras point"; Damien Chazelle "La La Land"; Kenneth Lonergan "Manchester by the Sea"; Barry Jenkins "Moonlight"





Isabelle Huppert ("Elle") en lice pour l'Oscar de la Meilleure actrice

L'actrice française Isabelle Huppert a été retenue par l'Académie des arts et sciences du cinéma parmi les finalistes pour l'Oscar de la meilleure actrice grâce à son rôle de femme violée dans la coproduction belge "Elle".

Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman qui incarne magistralement la veuve du président assassiné John F. Kennedy dans "Jackie", Emma Stone qui chante et danse dans "La La Land" et Meryl Streep pour "Florence Foster Jenkins" sont aussi dans la course pour ce prix, a annoncé mardi l'Académie.





Meilleur second rôle masculin

Les acteurs suivants ont été nommés dans la catégorie du meilleur second rôle masculin:

Jeff Bridges pour "Comancheria", Mahershala Ali pour "Moonlight", Lucas Hedges ("Manchester by the sea"), Michael Shannon ("Animaux nocturnes") et Dev Patel ("Lion").





Meilleur second rôle féminin

Les actrices suivantes ont été nommées dans la catégorie du meilleur second rôle féminin:

Naomie Harris "Moonlight"; Nicole Kidman "Lion"; Octavia Spencer "Les figues de l'ombre"; Michelle Williams "Manchester by the Sea"; Viola Davis "Fences".





Meilleur documentaire

Les documentaires suivants ont été nommés dans la catégorie du meilleur documentaire:

"Fuocoammare, par-delà Lampedusa" de Gianfranco Rosi et Donatella Palermo; "Je ne suis pas votre nègre" de Raoul Peck, Rémi Grellety et Hébert Peck; "Life, Animated" de Roger Ross Williams et Julie Goldman; "O.J Made in America" de Ezra Edelman et Caroline Waterlow; "13th" de Ava DuVernay, Spencer Averick et Howard Barish.





Meilleur film étranger

Le film iranien "Le client", une coproduction française, fait partie des cinq films en langue étrangère retenus, aux côtés de l'allemand "Toni Erdmann"de Maren Aden, du film australien "Tanna", du suédois "Mr. Ove" et du danois "Les oubliés".





Meilleur film d'animation: une coproduction belge nominée

La coproduction belge "Tortue rouge" du réalisateur néerlandais Michael Dudok de Wit est nominée dans la catégorie "Meilleur film d'animation".

Elle défendra ses chances face aux films "Kubo et l'armure magique" de Travis Knight et Arianne Sutner; "Vaiana, la légende du bout du monde" de John Musker, Ron Clements et Osnat Shurer; "Ma vie de courgette" de Claude Barras et Max Karli et "Zootopie" de Byron Howard, Rich Moore et Clark Spencer.