La poésie sans fin ! Tel était l’ardent désir d’Alejandro Jodorowsky lorsqu’il était un jeune poète dans les rues de Santiago du Chili. Quand il rêvait de s’envoler pour Paris pour rejoindre André Breton et "sauver le surréalisme". C’est cette période de folie créatrice, qui précède son émigration vers la France en 1953, que retrace le cinéaste mexicain d’origine chilienne dans "Poesía Sin Fin", la suite de son autobiographie filmée après "La danza de la realidad" en 2013.

Ce second volet débute exactement là où s’arrêtait le premier, avec le déménagement de la famille Jodorowsky pour la capitale chilienne, où le père, toujours aussi violent et macho, rouvre un petit magasin de lingerie dans un quartier ouvrier. Alors qu’il exige que son fils devienne médecin, Alejandrito, nourri aux vers de García Lorca, ne rêve que de devenir poète. De quoi provoquer la rupture familiale, quand le gamin se met à débiter littéralement son arbre généalogique à coups de hache… Débute alors une vie de bohème au milieu d’autres artistes, que nous raconte magistralement le cinéaste culte.

Comme dans "La danza de la realidad", Jodorowsky refuse toute forme de naturalisme ou même de réalisme. Son plateau, il le conçoit comme une scène de théâtre, avec son jeu outré, ses masques, ses décors peints et même ses techniciens tout de noir vêtus, tendant aux personnages tel ou tel accessoire. Comme dans tous ses films, "Jodo" mise sur le kitsch, l’outrance, l’exubérance mais ici sans dimension provocatrice ou politique, comme ce pouvait être le cas dans "La montagne sacrée" ou "El topo", ces deux ovnis qui ont fait de lui un dieu vivant du 7e Art et lui ouvriront les portes d’une adaptation du "Dune" de Frank Herbert, que sa mégalomanie l’empêchera de mener à bien. Comme le retraçait récemment le fabuleux documentaire "Jodorowsky’s Dune".

Avec "Poesía Sin Fin", on est dans l’exploration d’une fantasmagorie personnelle. Si "La danza de la realidad" se rapprochait du Fellini d’"Amarcord" - dans l’évocation grotesque de ses souvenirs d’enfance dans un Chili en pleine dictature fasciste du général Carlos Ibáñez del Campo -, "Poesía Sin Fin" est lui tout entier tourné du côté de la création. "Tu t’es donné à la poésie et je ne le regrette pas", confie ainsi à l’écran Jodorowsky à son double jeune, campé par son fils Adan…

Et puisque "la poésie est un acte", le cinéaste de 87 ans renoue avec son passé dans un geste artistique d’une incroyable vigueur. Chaque plan, chaque scène, chaque séquence sont pensés en termes de mise en scène pure, où "Jodo" réinvente à chaque fois le cinéma. Qui tient plus chez lui de l’expérience opératique que du divertissement hollywoodien (ainsi, le rôle de sa mère bien-aimée est-il entièrement chanté). Quel émerveillement de plonger ainsi dans la psyché d’un vrai créateur, de partager ses fantasmes (où les nains rejoignent les femmes opulentes et les clowns) et, surtout, sa vision de la vie. A laquelle il ne faut pas chercher un sens mais qu’il faut vivre passionnément, en y injectant amour et poésie.

Scénario, direction artistique & réalisation : Alejandro Jodorowsky. Photographie : Christopher Doyle. Musique : Adan Jodorowsky. Avec Adan Jodorowsky, Brontis Jodorowsky, Leandro Taub, Pamela Flores, Alejandro Jodorowsky… 2 h 08.

"Poesía Sin Fin" est à l’affiche au cinéma Aventure à Bruxelles. "La danza de la realidad" est disponible en VOD sur iTunes ou Universcine.be.