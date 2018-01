1

Qui est Timothée Chalamet, la nouvelle coqueluche d'Hollywood âgée seulement de 22 ans?

C'est la révélation masculine 2017 et la nouvelle coqueluche d'Hollywood. Timothée Chalamet, franco-américain de 22 ans seulement, est à l'affiche de deux des films les plus en vue cette saison, et en lice pour un Golden Globe dimanche.